崔天凯：打贸易战中国“奉陪到底” 看谁笑到最后

原标题：崔天凯接受CGTN专访：打贸易战中国“奉陪到底”，看谁笑到最后
[环球网报道记者刘洋]美国总统特朗普午夜宣布，将对中国600亿贸易征收更重关税，向中国大力施压。紧要关头，CGTN《薇观世界》节目 午夜专访了中国驻美大使崔天凯。
崔大使在回答主持人田薇提问时表示，中国无意和任何国家打贸易战。但是如果对方挑衅，中国将“奉陪到底”，“看谁真正坚持到最后”。
崔大使又说：“中国将竭尽所能保护自己的合法权益，从而也捍卫世界贸易秩序。这样做，还是对美国的长远利益负责”。
针对美国特朗普总统指责中国，“窃取美国知识产权和技术”等，崔大使回应：美国应该意识到，现在世界变化了。很多国家都在发展创新。如果美国觉得技术都是自己一家的，这种态度就是“歧视他国”，是无知的表现。
当问及，美国目前对中国施压，中国将如何回应时，崔大使说：如果别人想来硬的，我们也来醒硬的！开谁坚持到最后！
问及接下来，中美两国领导人，还是否会近距离接触，或者通过各种形式直接沟通？崔大使很坚定地说：“中美两国领导人会一直保持直接沟通的，中美两国关系的重要性，十分需要最高层的直接沟通。”
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