韩报告称中国游客青睐韩国 是韩旅游产业潜在巨头

原标题：韩报告称中国游客青睐韩国游 是潜在巨头
参考消息网6月2日报道 韩媒称，韩国观光公社（韩国旅游发展局）6月1日发布的“2018年-2022年入境游营销战略报告”显示，韩国是中国游客十分青睐的旅游目的地，中国出境游客对韩国旅游产业来说是潜在巨头。
据韩联社6月1日报道，报告显示，2010年-2016年访韩中国游客年均增幅达27.5%，比中国出境游客年均增幅高10个百分点。韩国观光公社认为，日后随着对中国游客免签的国家和地区增多，护照持有规模扩大，出境旅游的中国游客有望继续增加。尤其是，访韩中国游客的市场规模为166.15亿美元，是排名第二的日本的八倍之多。
观光公社认为，中国游客对韩国游的青睐度和消费水平较高，尤其是上海等一线城市人均GDP超过两万美元，因此有必要针对各城市的特点展开有针对性的营销。
同时，观光公社将泰国、马来西亚、越南、印尼、菲律宾等地列为实现“飞跃性”增长的市场；美国、香港地区、新加坡、俄罗斯、中东是有必要推进“高附加价值战略”的市场；英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、印度、蒙古、哈萨克斯坦则为近来热门的“新兴”市场。报告指出，特别是俄罗斯和中东地区对医疗旅游十分关注，因此有必要加强开发符合其需求的服务。
观光公社有关人士指出，2017年入境市场规模为14.2万亿韩元，为了扩大旅游市场规模所投入的预算为1175亿韩元，仅占0.83%。要想有效使用有限的预算，有必要在制定营销战略时排列对象市场的优先顺序。
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