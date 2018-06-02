越南学生为赴华留学排长龙:中国大学质量高收费低

原标题：外媒称越南学生为赴华留学排长龙：中国大学质量高收费低

资料图：2017年11月7日，在越南首都河内，一名观众参观《孔子的智慧》文化展。新华社记者 王迪 摄

参考消息网6月2日报道 新媒称，越南首都河内的中国驻越南大使馆近来每天都可以看到长长的人龙，这些一大早就来排队的人都是想要申请签证的学生——中国最近成了越南学生最喜欢的出国深造目的地。

据新加坡《联合早报》5月29日报道，24岁的黎芳草日前到中国驻越南使馆申请学生签证，她在离开使馆时指着还在排队的数十人，告诉记者：“幸好我今早7时就到这里了。你看，现在还有那么多人还在使馆外排队呢。”

报道称，黎芳草准备到中国南部广西壮族自治区的桂林电子科技大学攻读企业管理课程。她说：“我的家人经营一家小型电子企业，我的父母希望我能攻读企业管理课程，这样才能协助他们发展我们的家族企业。”

河内一家留学咨询公司“中越教育”的主任陈玄北披露，中国已经成为越南学生的首选留学目的地。他说：“与去年同时期相比，今年我们的客户人数多了两倍，甚至是三倍。”

他披露，这些申请到中国留学的学生不只是来自河内，也来自越南其他北部省份如海防、北宁和北江，这些地区都拥有许多中国投资和贸易公司。

他还说，虽然到中国留学一般需要六年时间，但到中国深造有许多好处，尤其是对亚洲学生而言。“中国大学提供广泛的高质量课程，但收取的学费都不昂贵。再加上大学都会提供各种奖学金，所以他们的课程可说是世界一流大学中，最经济实惠的选择。”

根据陈玄北，一般申请到中国深造的越南学生都是20岁出头、正要从越南当地大学毕业的年轻人，而这些学生许多都会报读经济、建筑或通讯课程。

另外，中国传统医学课程也很受越南学生欢迎。许多越南学生在学成归来时，都对中国的教育素质赞不绝口。他们也都对中国城市现代化发展感到惊叹，也对中国教授们渊博的知识留下深刻印象。

报道指出，此外，由于中国与越南在地理位置和文化上非常相近，因此许多越南青年都觉得要适应在中国的生活和学习一点也不难。与许多准备到中国留学的学生一样，目前是大学四年级学生的阮宸环在出国前，先到河内大学的孔子学院报读中文课程。他希望能在明年取得中文语言能力证书，以申请到北京就读研究生课程。

他说：“我真的对中国文化、电影和音乐很感兴趣。一旦到了中国，我打算尽可能到处旅游，这样才可以看到中国所有美丽的地方，吃尽所有中国美食，感受个别中国城市的风俗习惯。”

报道称，河内大学的孔子学院成立于2014年，除了中文课程外，该学院也经常举办一些能够提倡学习和中文教学以及促进中越交流的活动。

该院院长杜晨范说：“我们的课程往往都会爆满，有时候我们甚至还得同时召开14个班级，以容纳300多名学生。”

也曾到中国留学的杜晨范还说：“许多学生认为，能够说中文和到中国留学，能够让他们在毕业之后找到一份好工作。他们坚信，由于中国现在发展迅速，所以他们一定能够得到更好的就业机会。”

责任编辑：张岩