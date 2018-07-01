朝媒发文高度评价中国共产党取得的成就

原标题：朝鲜媒体高度评价中国共产党取得的成就

新华社平壤7月1日电（记者程大雨 吴强）朝鲜劳动党中央委员会机关报《劳动新闻》1日刊发文章，高度评价了中国共产党在中国革命、建设、改革与发展中的重要地位和作用，表达了朝鲜人民对中国人民在中国共产党领导下取得辉煌成就的衷心祝贺，以及进一步发展朝中两国友好关系的强烈意愿。

这篇题为《中国共产党走过的傲人历程》的文章介绍并高度评价了中国共产党成立的历史意义、中国共产党走过的97年光辉历程和在各个历史时期取得的非凡成就，还介绍了中国共产党的战略路线和外交政策等，并以较长篇幅强调应进一步继承和发展朝中友谊。

文章说，中国共产党在长期斗争中组织动员军队和人民实现了革命的胜利，在中国历史上第一次成立了真正的人民的国家——中华人民共和国。中国共产党每到形势复杂、遭遇难关之时，就会提出符合国情及人民利益的路线和政策，并为此组织动员全体党员和人民，加快建设中国特色社会主义，使中国在政治、经济、文化等领域取得巨大发展和变革，国家面貌焕然一新。

文章说，在两国党和人民的共同努力下，今后朝中友谊会进一步得到强化和发展。

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