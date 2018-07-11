原标题：外媒评美挑起贸易战：具“自毁”性质 应以史为鉴

中新网7月11日电 继上周对华340亿美元商品加征25%关税后，美国10日又宣布拟对2000亿美元从中国进口的商品加征10%关税，中美贸易摩擦问题持续引发外界关注。外媒普遍认为，特朗普政府此举鲁莽、不得人心。美国关税政策应以史为鉴，勿以邻为壑，否则最终只会让自己陷入四面楚歌的境地。

7月5日，中国商务部在北京举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰在发布会上就相关问题表明中方立场：面对威胁不低头；捍卫自由贸易不动摇；不打贸易战第一枪。中新社记者 李慧思 摄

中美贸易摩擦再升级 美方被批鲁莽不得人心

连日来，中美贸易摩擦问题备受外媒关注。美国10日以加速升级的方式公布征税清单，宣称拟对2000亿美元从中国进口的商品加征10%的关税。英美等主流媒体对此进行了重点报道，此举在美国国内也引发批评之声。

路透社报道称，美国一些企业组织和资深议员严厉抨击10日的最新举措，共和党参议员、参议院财务委员会主席Orrin Hatch称此举“显得鲁莽”。

曾支持特朗普减税和放松企业监管措施的美国商会，也对美国政府上述举措提出批评，称“对另外2000亿美元商品征税，将提高美国家庭、农民、农场主、工人和就业创造者的日常商品成本。这还将招致报复性关税，进一步伤及美国工人”。

美国政治新闻网站Politico指出，特朗普政府此举令中美贸易摩擦升级。该媒体援引美国零售联合会高级副主席大卫 弗伦奇（David French）的声明称，“对如此广泛的产品征收关税，让人难以想象，美国消费者会因为日常产品的价格将被迫上涨而逃避增税。随之而来的报复行动将摧毁美国成千上万的就业机会，并伤害农民、当地企业和整个社区。”

美国有线电视新闻网（CNN）重点关注了中国商务部对此事的表态。商务部指出，“美方以加速升级的方式公布征税清单，是完全不可接受的，我们对此表示严正抗议。美方的行为正在伤害中国，伤害全世界，也正在伤害其自身，这种失去理性的行为是不得人心的。”

当地时间2018年3月22日，美国总统特朗普在华盛顿签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。

美挑起贸易战影响广：“以邻为壑”变“以己为壑”

美国频频对外挥舞贸易大棒，矛头不仅指向中国，还包括自己的诸多盟友。分析认为，美方主动挑起贸易战，不仅会对全球经济、也将对自身带来很大影响。

美国《纽约时报》指出，美国加征关税，预计将席卷全球供应链，提高企业和消费者的成本，并扰乱全球股市。由于预计美国将“与几乎其他所有国家发生长期贸易斗争”，因此股市一直波动不定。

日本共同社具体指出，美国政府对华启动加征关税，将牵连不少进驻中国的日本企业，这些企业的对美出口产品将被作为制裁对象。彭博社的分析指出，韩国、马来西亚的经济也将因美国关税政策遭受更大的创伤。

新加坡《联合早报》则发表学者文章分析称，特朗普决意“开打”贸易战，试图以激烈手段、而非渐进方式解决贸易赤字，为此“不惜四面出击，开征高关税”。

俄罗斯卫星网也援引学者观点指出，特朗普政府现在不仅是在挑起与中国贸易战，还是在“向全世界开火”。既然特朗普政府“不到黄河心不死”，执意要同全世界作对，那么全世界也会予以反击，最终让自己陷入四面楚歌的境地。

英国广播公司（BBC）则援引新加坡国际商会总裁米洧德（Victor Mills）的话总结称，“你会从保护主义和孤立主义开始，然后你便不会以邻为壑了，你会以己为壑。”

当地时间2018年3月22日，美国总统特朗普在华盛顿签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。

美关税政策具“自毁”性质，应以史为鉴！

历史总是惊人的相似。不少专家在特朗普政府加征关税的举措中，看到了以往美国关税事件的影子。

BBC援引专家观点称，如果历史可以提供任何借鉴，那便是过去的贸易战皆导致了严重的经济萎靡不振，特别是1930年颁布的美国《斯姆特-霍利关税法》（The Smoot-Hawley Tariff Act），这部法案被认为引起了一场贸易战，连累全球贸易大幅下滑。正如一项研究显示，1929年至1934年间，世界贸易下降了66%，美国对欧洲的进出口也下降了大约三分之二。

英国《金融时报》也援引专家观点指出，应该从历史角度看待此次贸易摩擦。当下全球正在发生的事情，与过去两次世界大战间所发生的事非常相似，“在特朗普他们看来，今天要应对中美贸易问题，还是得用这套老办法”。

澳大利亚广播公司（ABC）发表评论文章进一步指出，不应低估美国与世界其他国家之间正在展开的贸易战的严重性。该媒体认为，出现“1930年代”式贸易战的前景不可避免，并建议澳大利亚政府继续支持自由贸易。

《纽约时报》则发表专栏作者文章指出，事实上，到目前为止，特朗普政府的关税结构是对美国经济造成最大损害，从而换取最小的收益。特朗普关税政策值得关注的地方在于，“它们如此具有自毁性质”。

4月19日，第六届中国（上海）国际技术进出口交易会在上海世博展览馆举行。本届上交会期间，无人驾驶、胶囊机器人、人工智能和生物医药等领域内的新技术、新产品将集中亮相。除此之外，上交会还通过整合海内外科技力量和创新成果，积极促进技术贸易发展，打通技术贸易的“最后一公里”。图为矩形盾构机亮相上交会。中新社记者 张亨伟 摄

贸易摩擦对华影响几何？理性应对，积极斡旋

针对美国挑起的贸易战，美国《外交政策》曾刊文分析为什么中国或能赢得胜利。文章提到，特朗普以为他在中美贸易摩擦中地位稳固，实际上华盛顿更容易受到影响。

《金融时报》援引专家观点谈中美贸易摩擦影响时称，从宏观上来看，近些年来中国经济持续转型，内需的重要性不断提升，外贸本身对经济增长的贡献也已经不断降低。根据中国国家统计局2017年的最新数据，货物与服务净出口对经济增长的浄贡献率仅有9.1%，这一数字在今后几年还会不断减小。因此，立足内需本来就是中国经济未来发展的方向。中美贸易摩擦的影响不会对中国整体经济增长产生实质性的的影响，人们并不需要对它产生的贸易效应过于担心。

专家还指出，另一方面，中方应始终保持理性态度，积极与美国政府斡旋，以保证在华企业的利益。在美国挥舞保护主义大棒之时，坚持拥护贸易自由与投资开放。“这种积极的姿态对于企业家信心，吸引长期资本和技术投资，都是有利的。”

俄罗斯科学院远东研究所专家亚历山大 洛曼诺夫在接受俄罗斯卫星通讯社采访时也指出，建立全球开放、自由贸易体制无疑符合中国利益。

俄罗斯卫星网还援引专家观点指出，在全球贸易保护主义抬头情况之下，中国却在如此大力度地推进对外改革开放，倡导共商、共建、共享的全球治理观，在参与全球治理过程中，贡献中国力量，提供重要平台，开放市场，通过实际行动与各国开展互联互通的合作，共享全球化的成果，不因个别国家推崇贸易保护主义、极端主义、功利主义而放弃推进贸易投资自由化和便利化。（完）

责任编辑：张迪