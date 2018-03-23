原标题：外媒：美国就知识产权问题正式向世贸组织起诉中国

图为美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（图/法新社）

海外网3月23日电 美国贸易代表办公室发表声明称，就知识产权外泄问题，美国已于当地时间周五（23日）向世界贸易组织（WTO）发起针对中国的投诉。

据法新社报道，美国贸易代表办公室在声明中称，“为了解决中国违背WTO规则的、不公平的技术实践问题，美国将在世贸组织采取行动。”声明对中国妄加指责，称中国“破坏WTO规则”，包括否认美国公司等海外专利持有者、中国公司在授权合同终止后仍然继续使用技术等。此外，声明还指责中国对外国进口技术施加“歧视”条款，中国政策不利于外国技术持有人等，扬言此举“伤害了美国及全世界的创新者”。

此前据新华社报道，美国总统特朗普22日签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普在白宫签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。根据当天签署的备忘录，美国贸易代表办公室将在15天内制定对中国商品征收关税的具体方案。同时，美国贸易代表办公室还将就相关问题向世界贸易组织起诉中国。此外，美国财政部将在60天内出台方案，限制中国企业投资并购美国企业。

在3月23日的外交部例行发布会上，有记者提到，美国决定对中国输美产品采取限制措施的同时，美国白宫声明称，中国通过参与并支持对美国公司进行网络攻击，获得包括商业机密在内的敏感信息。同时，通过限制外国公司知识产权许可等手段强迫美国公司向中国大规模转让技术。

对此，外交部发言人华春莹回应表示，我注意到有关报道。美方必须明白一件事，那就是美国的确是当今世界创新强国，但这不等于创新和知识产权只能是美国一家的“专利”。

华春莹表示，前几天我介绍过，世界知识产权组织去年底发布的《世界知识产权指标》报告显示，中国国家知识产权局受理的发明专利申请量超过130万件，超过了美国、日本、韩国以及欧洲专利局的总和。这份报告还指出，中国有望在未来3年内成为全球第一大国际专利申请国。中国正坚定实施创新驱动发展战略。大家都看到，中国在高铁、量子通讯、电子支付等领域都已处于世界领先水平。

华春莹强调，中国的创新成就一不靠偷，二不靠抢，而是13亿多中国人民靠智慧和汗水奋斗出来的。我们希望美方对此有清醒认识。美方可以对中国的科技发展进步感到担心，但动辄无端指责，借题发挥，这不是作为世界第一大国应有的度量，也是中方不能接受的。

责任编辑：霍宇昂