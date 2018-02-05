新京报谈边抽烟边回应“城管抽梯”：姿态太难看

原标题：边抽烟边回应“城管抽梯”，姿态太难看

一家之言

既有禁烟场所吞云吐雾的“新闻发言人”，有任性抽梯的基层执法人员也就不足为怪了。

日前，发生在郑州航空港区的“城管抽梯，工人坠亡”事件，引发舆论关注。2月1日，郑州航空港区管理委员会党政办副主任李自强接受新京报记者采访时称，执法人员撤梯前等待超40分钟，因有其他执法任务离开，且履行过告知义务。“我坚定地相信，他撤走梯子不是想要摔死这个人。”

采访视频中有个细节让人“眼前一亮”：只见李自强一边抽着烟，一边用丰富的肢体语言和面部表情回应着记者；而在其身后的白色墙壁上，赫然贴着“禁止吸烟”的标识。

俗话说，细微之处见真章，这个很随意的违规抽烟行为，形象地刻画了一副散漫、轻浮的工作形象。一边正义凛然地指责着违规广告、称涉事工人“30岁了，应该有安全和危险意识”，一边“信手拈来”一支违规的烟，这画面荒诞而又讽刺。

无论是企业也好，还是一些公共机关部门，面对负面舆情、尤其是已经证实己方存在过错的事件，理想中的回应姿态至少应该是谦逊的、积极的、诚恳的；但这位副主任，虽说不上趾高气扬，但让人听起来、看起来却并不那么舒服。

虽然不是正式的新闻发布会，但面对镜头、面对记者，代表官方回应舆论强烈关切的事件，最起码的诚恳姿态是必要的。更何况，李自强还承认当事城管工作人员确实存在过错，没有依法执法、玩忽职守，最基本的歉意岂能没有？

这样一个烟雾缭绕的“答记者问”，本身既是问题，也反映了问题：有这样的管理者、“新闻发言人”，有任性抽梯的基层执法人员也就不足为怪了。窥斑见豹，态度决定工作作风，工作作风决定工作方式，而工作方式的人性还是粗暴、依法或是逾矩，则决定了工作效率和结果的好恶。

“答记者问”之所以引发不满，也不只是“抽烟”一个行为，还在于整个回应中都缺乏诚意和反思。“城管队员撤走梯子不是想摔死这个人”的辩白本就无力，为死者“定责”更显冷血，而在与记者的问答中，还出现了多次“我没去现场、我不是本人、不清楚”式的回应，不由得让人质疑，有关方面真的进行了细致调查吗？没去过现场的人，真的适合做“发言人”吗？

吞云吐雾中避重就轻、捡利于己方的话回应记者，这副仪态不是一个依法执法、服务型政府部门该有的样子。从网友“看完更气了”的反响来看，显然是一场失败的回应。

因此，从采访视频中，我们不仅要关注事件本身，更要多问一句：类似的违规执法产生的根源是什么？如果不认真思考并回答这个问题，便难以保证不会有“下一次”。

□与归（媒体人）

责任编辑：张岩