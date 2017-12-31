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吉林省长刘国中任陕西省委副书记(图/简历)

吉林省长刘国中任陕西省委副书记(图/简历)
2017年12月31日 07:45 新浪综合
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　　来源：陕西日报

　　刘国中任陕西省委副书记

　　本报讯日前，中央决定：刘国中同志任陕西省委委员、常委、副书记。

　　刘国中简历：

　　刘国中，男，汉族，1962年7月出生，黑龙江望奎人，研究生学历，工学硕士学位。1982年8月参加工作，1986年11月入党。

　　主要经历：

　　1978.10——1982.08　华东工程学院炮弹系触发引信设计与制造专业学生

　　1982.08——1985.09　黑龙江省哈尔滨建成机械厂干部

　　1985.09——1988.09　哈尔滨工业大学金属材料及工艺系压力加工专业硕士研究生

　　1988.09——1990.06　哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业学习

　　1990.06——1993.01　黑龙江省经委综合规划处干部

　　1993.01——1996.06　黑龙江省政府办公厅一处干部

　　1996.06——1998.12　黑龙江省政府办公厅一处副处长

　　1998.12——2000.06　黑龙江省政府办公厅一处处长

　　2000.06——2003.06　黑龙江省政府研究室副主任

　　2003.06——2004.10　黑龙江省政府研究室主任

　　2004.10——2007.04　黑龙江省鹤岗市委书记

　　2007.04——2011.09　黑龙江省委常委、秘书长

　　2011.09——2013.10　黑龙江省委常委、副省长

　　2013.10——2016.02　中华全国总工会副主席、书记处书记、党组副书记，中央社会治安综合治理委员会委员（2014.06），国务院扶贫开发领导小组成员（2015.11）

　　2016.02——2016.12　四川省委副书记，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员

　　2016.12——2017.01　吉林省委副书记，副省长、代省长，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员

　　2017.01——　 　 吉林省委副书记、省长，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员

　　2017.05　当选为吉林省第十一届省委副书记

责任编辑：刘光博

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