吉林省长刘国中任陕西省委副书记(图/简历)

来源：陕西日报
刘国中任陕西省委副书记
本报讯日前，中央决定：刘国中同志任陕西省委委员、常委、副书记。
刘国中简历：
刘国中，男，汉族，1962年7月出生，黑龙江望奎人，研究生学历，工学硕士学位。1982年8月参加工作，1986年11月入党。
主要经历：
1978.10——1982.08 华东工程学院炮弹系触发引信设计与制造专业学生
1982.08——1985.09 黑龙江省哈尔滨建成机械厂干部
1985.09——1988.09 哈尔滨工业大学金属材料及工艺系压力加工专业硕士研究生
1988.09——1990.06 哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业学习
1990.06——1993.01 黑龙江省经委综合规划处干部
1993.01——1996.06 黑龙江省政府办公厅一处干部
1996.06——1998.12 黑龙江省政府办公厅一处副处长
1998.12——2000.06 黑龙江省政府办公厅一处处长
2000.06——2003.06 黑龙江省政府研究室副主任
2003.06——2004.10 黑龙江省政府研究室主任
2004.10——2007.04 黑龙江省鹤岗市委书记
2007.04——2011.09 黑龙江省委常委、秘书长
2011.09——2013.10 黑龙江省委常委、副省长
2013.10——2016.02 中华全国总工会副主席、书记处书记、党组副书记，中央社会治安综合治理委员会委员（2014.06），国务院扶贫开发领导小组成员（2015.11）
2016.02——2016.12 四川省委副书记，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员
2016.12——2017.01 吉林省委副书记，副省长、代省长，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员
2017.01—— 吉林省委副书记、省长，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员
2017.05 当选为吉林省第十一届省委副书记
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