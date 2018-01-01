北航教授回应被举报性骚扰女学生:没做过违法的事

原标题：北航通报教授骚扰女学生事件 已暂停涉事教授工作

1月1日，北京航空航天大学发布通告称，迅速开展调查核实，并已暂停陈小武的工作。此前，北京航空航天大学2000级本科生罗桦（化名）在贴中称，在她读博期间（2004年底到2005年初期间），副导师陈某对她进行过性骚扰。陈某将罗桦带回家，说其与妻子关系不好，随后企图对罗桦进行性骚扰。其间，罗桦一直哭求陈某，最后陈某将罗桦送回家。罗桦称，“在陈某手下读书的几年，是我人生的噩梦，因为被欺负的太厉害，出国前还得了抑郁症，幻听幻视，是吃抗抑郁药维持下来的。”

2017年10月13日，罗桦在某网站上看到网友提问“对北航教授陈某的评价”，有校友回复该贴称陈某“说话轻浮”、“对女生举止轻浮”。这让罗桦想起十二年前陈某性骚扰她的那一幕。“我仍记得清清楚楚，他当时说过的每一句话犹如烙铁烙在我脑子里。”罗桦称。之后，罗桦联系了疑似被陈某性骚扰过的其他校友，建立一个微信群分享经历。

1月1日下午，北京航空航天大学发布通告称，学校一直高度重视近期社交网络媒体关于我校教师陈小武师德师风的问题反映及实名举报，第一时间成立了工作组，迅速开展调查核实，并已暂停陈小武的工作。北京航空航天大学对违反师德师风的行为零容忍，有关情况一经查实，将坚决严肃处理，绝不姑息。

1月1日下午，北青报记者联系到这位陈姓教授，该教授对“被指骚扰女学生”事件作出以下回应：“第一，我听说了（网传的）这个事，我首先说一下，我没有做过违法乱纪的事；第二，学校已在调查此事，具体情况以学校的调查结果为准；第三，此事涉及到我的个人名誉问题，我会保留一切合法权益。”

来源：北京青年报

责任编辑：张建利