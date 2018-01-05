国家发改委回应黑龙江雪乡和亚布力事件:只是个案

[国家发改委回应雪乡和亚布力事件：只是个案，但东北营商环境与经济发达省份仍有明显差距]在今天上午举行的东北振兴金融合作机制成立会议的间隙，国家发改委东北振兴司司长周建平对近期有关东北营商环境的热点新闻事件回应时表示：东北近年来营商环境纵向跟自己对比，已经有了很大改善，如果只是个案问题要个案处理，不应该否定整个工作；但还应该看到，与经济发达省份相比仍有明显差距。

在今天上午举行的东北振兴金融合作机制成立会议的间隙，国家发改委东北振兴司司长周建平对近期有关东北营商环境的热点新闻事件回应时表示：“最近这两有两件事，一个雪乡的问题，一个亚布力问题。那个我应该坦率讲，我没到现场，详细情况我不了解，所以我对这两件事是不予置评的。但我想说，营商环境这几年东北是有了很大的改进的。比方说辽宁省为例，辽宁省成立了全国首个营商环境管理局，他就专门监督这个个省直部门这个营商环境的，另外它是由省人大通过了也全国第一个营商环境的加强银行管理的一个条例，因为地方立法的条例。所以呢哈尔滨也好，黑龙江也好，吉林也好，应该讲是很关注自己这个已经和自己纵向比有很大的改进。但是要和横向比跟人家还是有差距。比如你看那个浙江提出了最多跑一次，让信息多跑路，让老百姓不跑路，等等。就是你看和谁比，参照系很重要，和自己比在进步和横向比要改造不足，有差距就要改。另外一个我想说，很多事情我个人认为看问题不能就某一件事情无限放大，假如说类似这样事发生在有十几、二十几、一百起，那你这是肯定是这有问题；如果偶发一起这种事情，不要因为这事来整个放大来否定整个的工作，个案问题个案处理。按照法规，该处罚处罚该吊销吊销，该建立黑名单黑名单，但是我想不要伤及无辜，大家应该都在改，都在进步，但是差距肯定存在的”。

相关阅读：

亚布力管委会向阳光度假村道歉 依法处置占用土地

点击进入专题

责任编辑：张建利