宁夏中卫市长:大数据政府治理应作为官员培训课程

原标题：万新恒代表（宁夏中卫市市长）：加强领导干部的大数据培训

大数据的发展为政府治理创新提供了新思路，并且有了不少可以推广和借鉴的实践经验。

比如，宁夏中卫市近年来创建了环卫精细化管理模式：通过环卫云，建立了城市道路、公园、广场、环卫工人、环卫车辆、环卫质量检测人员、环卫工作监督人员等方面的大数据，实现了环卫业务过程、环卫绩效考核的精细化管理，达到了“人在干、云在算、大家看”的全程透明的管理效果，有效解决了城市环卫质量难提高的问题。

但是，目前大数据的发展仍存在一些短板。我们认为，应将大数据政府治理作为干部培训的必选课程，加强对政府部门不同层级领导干部的培训。

推动国家或地方层面尽快出台促进政府数据共享开放的具体法律规范，将数据共享开放能力纳入政府领导绩效考核之中。

为避免未来形成新的信息孤岛，政府应从具体应用场景入手推动政府大数据架构的顶层设计和统一标准，制定相关行业标准规范。

（本报记者 朱 磊 杨 迅整理）

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责任编辑：张义凌