特朗普签署“台湾旅行法” 鼓吹“美台官员互访”

原标题：快讯！特朗普已签署“台湾旅行法”

海外网3月17日电 美国白宫消息称，特朗普已签署“台湾旅行法”，当地时间16日起“生效”。

此前有报道认为，美国国会不过是把台湾当成对抗中国大陆的棋子，一旦引发危机，受冲击最大的无疑还是台湾自己。国民党前“立委”孙大千也曾分析认为，“台湾旅行法”若生效恐将对“美中台三角关系”造成的多重影响。首先，蔡英文必然将会承受来自大陆巨大的压力；其次，美国形同对中国摊牌，表明将把台湾紧紧地绑在同一辆战车上面；第三，北京被迫对此“重踩红线”的行为做出具体响应；第四，台湾将被迫放弃过去半个世纪以来存在于台海的“创造性模糊”的保护伞。

外交部发言人耿爽此前已针对“台湾旅行法”相关议题回应表示：该议案有关条款尽管没有法律约束力，但严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，如获通过实施，将对中美关系及台海局势造成严重干扰。“一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守在台湾问题上向中方作出的承诺，停止审议有关议案，妥善处理涉台问题，维护两国关系和台海局势稳定。”

1月17日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人马晓光针对美国众议院日前通过所谓“台湾旅行法草案”一事，作出回应。

有记者问，我们看到美国联邦众议院日前通过了一个所谓的“台湾旅行法草案”，鼓吹美台的所有层级官员要实现互访。想问发言人对此有什么样的回应？

马晓光表示，外交部已经就此表达了立场。我要强调的是，美方有关法案严重违反中美三个联合公报确立的一个中国原则，我们坚决反对。我们奉劝台湾方面不要挟洋自重，以免引火烧身。

事实上，早在去年10月12日，美国国会众院外交事务委员会提出该草案的时候，就遭到了中国大陆的强烈反对。中国外交部发言人华春莹于2017年10月13日表示，“必须再次强调，有关议案严重违反一个中国政策和中美三个联合公报原则，干涉中国内政，我们对此表示坚决反对”，她敦促美方“慎重处理台湾问题，不与台进行任何官方往来和接触，不向‘台独’分裂势力发出任何错误信号，以免干扰和损害中美关系大局”。（海外网 张振）

责任编辑：桂强