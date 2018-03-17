中国做的这件大事 让美国人服气印度人眼红

原标题：视界 | 中国做的这件大事，让美国人服气，印度人眼红

“中国打赢治污首战了！”

近日，美国芝加哥大学能源政策研究所发布了一份针对中国污染治理的报告，经过《纽约时报》等主流媒体报道后，在国际社会引发热议。

“中国仅用了4年时间，就让城市细颗粒物（PM2.5）的浓度平均下降了32%”，《纽约时报》称中国以创纪录的速度打赢了这场污染治理战。

报道指出，中国在2013年启动了一项空气质量计划，要求所有城市的PM2.5浓度至少减少10%，对北京的要求则是降低25%。

《纽约时报》注意到，为了实现这一目标，中国使出各种给力的操作。如禁止在污染最严重的地区建新的燃煤发电厂；并要求现有工厂减排。另外，在像北京、上海、广州这样的大城市，则严格限制路上的汽车数量；同时降低了钢铁产能，关闭部分煤矿。

不仅如此，中国大力发展太阳能、风能等清洁能源，目前中国已是全球太阳能发电量最大的国家。

▲世界首座熊猫外形的光伏电站在山西大同郊外落成。

报告称，根据遍布中国的200多个环境监测站的数据，中国的一系列大力度举措取得了“惊人的成功”，中国的环境确实有了极大的改善。

▲报告封面

芝加哥大学的研究人员还将中国这波污染治理操作与几十年前的美国进行了对比。结果发现，美国在1970年颁布《清洁空气法》之后，花了4年时间让空气污染指数下降了20%。随后，又用了12年时间，才完成了中国仅用4年就降低32%的成果。

▲美国纽约市1973年与2013年对比，图片来自美国国家环境保护局。

参与制作报告的经济学家迈克尔·格林斯通忍不住点赞：“历史上我们还没有发现过其他国家能在如此短的时期内这样大幅减少污染的例子，这太了不起了。”

得知中国这一“惊人的胜利”时，美国网友表示非常服气。有人感叹道：“在过去几十年里，中国经济腾飞为全球成功减贫做出了极大贡献，而这一次，全球污染防治问题也将依赖中国的领导。未来将越来越指望中国。”

而另一方面，中国治理空气污染的“高效”，也让部分美国网友开始反思本国的污染问题。一位网友表示，“当美国退出巴黎气候协定、致力于生产和使用更多化石燃料时，中国却在经济、政治和医疗上采取了截然不同的政策。中国在可再生能源技术上处于领导地位。”

有意思的是，这一次，就连一贯傲娇的印度媒体也心服口服。印度《金融快报》在大标题中这样写道：“中国打赢治污的这场硬仗，扎扎实实给印度上了一课”。

印媒报道称，长期燃烧化石燃料、交通废气排放，使得2017年入冬后印度的雾霾迅速加重，部分地区PM2.5指数甚至一度飙升至1000。

不久前，印度《经济时报》网站爆出被誉为“印度明珠”的泰姬陵因为空气污染太严重被熏黄了，黄色“毒气”更让城市街道秒变“寂静岭”片场。

面对本国愈发恶化的空气污染，印度《经济时报》不禁发问：“中国到底做了什么值得我们学习呢？”

印媒还特别“划重点”，列举了几项印度可以向中国学习的举措：一是制定更严格的针对污染排放的法律规范，二是限制车辆出行天数，三是加大对太阳能、风能等清洁能源的投资力度等。还有像中国一样建立更多空气质量监测站，让真实数据“啪啪打脸”，以提高民众的环保意识。

看到这一次中国治理污染成效卓著的“实锤”，有印度网友一语双关地自嘲道：“看来，我们真的只能‘红着眼’看中国了。”

还有印度网友表示：“我们总是落后于中国丢不丢人！”

更多印度人则“呼叫”莫迪政府学习中国：“中国的污染治理不是一夜之间完成的，让印度从自己的失败中吸取教训吧。”

或许，群众的呼声还是有效果的，《印度时报》刊文称，印度政府近日制定了一项“全国清洁空气规划”，致力于在未来3年内100个城市中减少35%的空气污染，在接下来的5年里减少50%。

当然，虽然中国在空气污染防治上“初战告捷”，但当前大气污染治理还处在负重爬坡、任重道远的阶段，来不得半点松懈。

责任编辑：张迪