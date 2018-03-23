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载36名中国游客大巴在葡萄牙翻车 致26人受伤

载36名中国游客大巴在葡萄牙翻车 致26人受伤
2018年03月23日 13:58 中国新闻网
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　　据法国《欧洲时报》编译报道，葡萄牙多家媒体报道，当地时间3月22日下午17时，一辆载有37人的大巴车在葡萄牙埃武拉省A6公路Montemor-o-Novo路段发生翻车事故，据当地民防和急救部门称，事故发生时车上有36名中国籍游客和1名西班牙籍司机。目前，事故已造成26人不同程度受伤，伤者已被送至埃武拉医院接受治疗。其他未受伤人员被送到附近的Vendas Novas服务区，由旅游公司派车接走。

责任编辑：张建利

翻车葡萄牙受伤
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