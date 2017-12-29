蔡英文：不相信大陆会对台湾动武

原标题：今日重磅！蔡英文说，她不相信大陆会“武统”！

她很认真，但她怎么知道？

[环球网报道 记者 张骜]台湾地区领导人蔡英文今天很忙。据台湾媒体报道，她今天带着副手陈建仁参访“中科院”研发展示馆，并与媒体年终茶叙。期间，她除了口误说“就任总统500年” ，还宣称，不相信大陆会对台湾动武。

据台湾“中央社”报道，茶叙期间，有媒体询问，“中国军机活动频繁，加上东亚情势动荡，台湾该如何因应？”蔡英文说，这“不是台湾自己面对的局势”，而是整个区域内国家共同面对的局势。

媒体又问是否对中国大陆军事扩张及频繁的机舰活动感到忧心？蔡英文说，大陆这些军事活动，牵动的不只是台湾的情势，而是整个东亚情势，台湾并不是单独面对这个问题。“大陆的动机和企图，我们也在持续观察”。

蔡英文还宣称，“事实上这个区域所有国家，对区域和平稳定，都有一致看法，连中国都很难排除这样的看法，也就是两岸的问题绝对不会是军事武力的解决，而是会以和平的方法面对不同的意见、立场”。她相信今天中国大陆领导层应该是理性的决策者，任何对台动武的可能性，应该都不在现在的决策思考里面。

作为媒体，环环并不身处两岸决策层，但对“蔡省长”如此笃定断言大陆不会动武，还是颇感吃惊。

就在蔡英文表态两天前，大陆国台办主任张志军在成都表示，相信主张两岸关系和平发展、促进两岸同胞亲情福祉、推动和平统一进程的力量是两岸的主流，这种发展大势是阻挡不了的。他同时强调，说到底就是台湾如果真的搞“法理台独”、“激进台独”，触犯、踩踏到大陆的红线，“大陆就没有别的办法，我们必定会出手。”

对了，今天蔡英文还为两岸网友贡献了一段鬼畜视频。 蔡英文今天在致词中，谈及“国防自主、两岸关系、区域稳定、经贸成长”等严肃议题，但在接近尾声时，她脱口而出“就任总统500多年”，现场出现一阵笑声。

蔡英文发现自己口误，面露笑容改口称“对不起，是500多天以来”，随后不好意思地说“500多年好像蛮长的”。

责任编辑：刘光博