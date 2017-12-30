台名嘴批民进党耍阳谋:将“妇联会”变其附随组织

原标题：黄智贤轰民进党耍“阳谋”：将“妇联会”变成自己的附随组织

前“妇联会主委”辜严倬云（图片来源：《中国时报》）

[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”12月30日报道，台湾“妇联会”与台当局“内政部”“党产会”29日签署三方“行政契约备忘录”，“妇联会”将捐新台币343亿给台当局，指定用途作为长照服务、劳民医疗等项目。三方将在1个月内签署“行政契约”、现行“妇联会”含总会及岛内外分会在契约生效后4个月内申报解散。对此，岛内政治评论家黄智贤在脸书（Facebook）上撰写“民进党的阳谋：把‘妇联会’变成民进党的附随组织”的文章，并表示“妇联会”一群老太太们，怎么受得了民进党如狼似虎，尖刀威吓。果然，台当局“行政院”撤换辜严倬云以后，“妇联会”立刻乖顺屈服，要跟“内政部”签约投降了。

黄智贤质问，当初“内政部”要胁“妇联会”时，辜严倬云宁愿捐出100%资产充公，一块钱不留。“人家要把资产通通捐出来，‘内政部’凭什么不接受？为什么硬要留10%，约三四十亿（新台币，下同）的资产在‘妇联会’？你想干什么？”

黄智贤表示，协商破局、辜严倬云被“内政部”扫地出门，就是因为“内政部”硬要“妇联会”留10%的资产，不要全部捐出来。因为辜严倬云不受威吓，不接受民进党指派董事。她质疑，这难道不是因为，钱捐给“国家”，就不能当作民进党当局的私房钱？“内政部”要把钱留在“妇联会”，然后你指派董事。假装是民间组织，但是却受到民进党政府操纵。

她又说，因为“内政部”舍不得“妇联会”这块肥肉，要把脏手伸进“妇联会”好好摆弄，让“妇联会”变成民进党的附随组织。顺便立一个样板，将来的民间组织，不听话的都比照办理。

黄智贤反问，“内政部和‘党产会’凭什么黑箱协商？凭什么黑箱决定，要怎么对付，何时对付‘妇联会’？”她批评，这是一个无法无天的强盗集团，“对付一群手无寸铁，七老八十的老太太们。强夺民产，栽赃嫁祸，把忠心耿耿的管家，扫地出门。剩下的，就容易了”。

责任编辑：张建利