2017年最后两天4名部级调整 5名省委副书记待补

来源：北京青年报

原标题：两天4名部级调整后，5名省委副书记待补

各位读者：感谢您在新的一年到来之际，如期打开“政知见”。

就在元旦放假前，政知团队曾经有过一次小范围的讨论：究竟要不要给大家送上一篇新年献词？

我们最终放弃了。希望除了更换的日历，新的一天一切如常。这个时代并不缺乏鸡汤，缺的是把所有光鲜的话语变成默默无闻地耕耘和付出。回首过去的一年乃至数年，政知团队经历诸多变幻与考验，唯一不变的就是眼下这份坚持。

所幸，我们还能坚守；所幸，我们有你。

撰文 | 傅凝

2017年最后两天，两“文”两“武”四名省级常委履新。

12月30日，河北省军区政委韩晓东、上海警备区政委凌希分别担任河北、上海两地常委；12月31日，官方披露张国清调任天津市委副书记，刘国中调任陕西省委副书记。

先是两名“戎装常委”重回视野，而后是两名正部级官员跨省交流。

韩晓东和凌希分别在地方兼任职务，这也是自2016年11月地方省级党委换届以来，“戎装常委”再次登上地方政治舞台。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，韩晓东和凌希都是今年被披露履新，随后成为当地省级党委常委，这也意味着军队“脖子以下”改革取得重大进展。

随着戎装常委到任，河北省委常委班子增至13人，上海市委常委班子增至12人。

从人数和配置上来说，河北省委常委已经达到标准的“上限”。根据去年1月份公布的《中国共产党地方委员会工作条例》，省级常委班子一般11至13人。

十九大后，河北省委主要领导变动，原省委书记赵克志调任公安部长，天津市原市长王东峰调到河北接替赵克志。

因为王东峰调离，加上之前怀进鹏调任中国科协党组书记，天津市委副书记一度空缺。

这次重庆市市长张国清调任天津市委副书记，与李鸿忠搭班子。几年前，这两位天津市主要领导是“邻居”，一个在重庆，一个在湖北，而今会师津门。

两人都曾在北京工作，而后南下任职。李鸿忠上世纪80年代后期曾在电子工业部任职；张国清也从上世纪80年代起至2013年，长期在军工企业工作。

航天军工企业为不少省份贡献了优秀的主要领导。如黑龙江省委书记张庆伟、辽宁省委书记陈求发、广东省省长马兴瑞、湖南省省长许达哲、浙江省省长袁家军，都在这一系统有过多年历练。

与张国清离开西部不同，刘国中是再次到西部任职。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）之所以说“再次”，是因为刘国中在担任吉林省长之前，有过10个月的四川省委副书记的履历。再往前，则是两年多的全国总工会历练。除此之外，其仕途大部分时间都在东北——黑龙江和吉林。

到全总工作，对刘国中来说是一个转折。因为之前他数十年一直在黑龙江，而从2013年开始则辗转北京、四川、吉林、陕西任职。

全总也是一个出干部的地方。连任中央政治局委员的孙春兰、现任云南省委书记陈豪，以及国家安监总局局长王玉普，都曾担任全总党组书记；现任全国政协副主席卢展工，也曾在全总工作过，与刘国中一样，都担任全总副主席、书记处书记、党组副书记。

因为刘国中的到任，陕西省委常委班子恢复到原先12人的配置。此前原书记娄勤俭调任江苏省委书记，接替履新上海市委书记的李强，胡和平便省委书记、省长“一肩挑”。现在陕西省委形成了胡和平为班长，刘国中和毛万春为副班长的格局。

陕西是调入一人，省委常委班子变成12人；重庆则是张国清离开后，常委班子变成12人。

除了这两个省份，还有17个省份常委班子也是12人，如果都补上“戎装常委”，均是13人的标准配置。

不过政知见（微信ID：bqzhengzhiju）还发现，有近10个省份常委班子尚待补齐。

有一类是缺省委副书记的。

像天津目前有11名常委，在张国清调入后尚缺一名副书记；

原来配置齐全的吉林因为刘国中调离，轮到他们缺一名副书记了；

贵州省委之前书记是陈敏尔、副书记是孙志刚和谌贻琴，十九大前陈敏尔调任重庆市委书记，与张国清搭班子，原省长孙志刚接省委书记职务，谌贻琴接省长职务，空出一个副书记名额。

还有福建，因为原省委书记尤权调任书记处书记、中央统战部部长，原副书记倪岳峰调任海关总署党组书记，于伟国就书记省长“一肩挑”，两名省委副书记均空缺。

另一类是省委常委待补。

一般情况下，省委部门领导如秘书长、组织部长、政法委书记、纪委书记、统战部长、宣传部长等都会进入常委班子。不过一些省份的常委调整后，新的岗位还没补齐。

像山东省委原秘书长胡文容调任重庆组织部长后，新任秘书长尚未披露；山西省委宣传部原部长王清宪交流到山东后，这一职务也未迎新人；黑龙江省委原统战部长孙尧自2017年6月调任教育部副部长后，统战部新任部长也未见公开披露。

责任编辑：刘光博