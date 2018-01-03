官方回应雪乡宰客:确实存在欺诈 但60元泡面不实

原标题：当地旅游局回应“雪乡赵家大院”宰游客：确实存在价格欺诈 一盒泡面60元不属实

2018年伊始，正在过坎爬坡的东北旅游业，连遭连环打击，今日先是有新闻爆出9名林业大学的女大学生在赴雪乡游玩时遭遇夺命车祸，接着又有游客爆出在东北雪乡被宰经历。而就在今天下午，游客爆料被宰事件已火速被官方确认：确实存在价格欺诈。在这东北的旅游旺季中，这到底是整出了怎样的幺蛾子，让官方都不得不石锤呢？

东北雪乡到底有多坑

今日（1月3日）因综艺节目《爸爸去哪儿》在取景而大热的黑龙江双峰林场雪乡再次“荣”登微博话题热度榜，这一次的话题关注点与以往大不相同而是“雪乡到底有多坑”？

在一篇名为《雪乡的雪再白也掩盖不掉纯黑的人心！别再去雪乡了！》的刷屏热帖中，这位名为木木的游客通过一家三口的雪乡经历，道出了雪乡的坑到底有多深：不报团避开了无良旅行社，提前很早订的房间避开天价土炕的坑，带了足够的干粮避开天价菜的坑，但还是低估了雪乡人的坑人底线。

提前预定好的房子被要求补差价，还掺带威胁！

热帖作者“一木行”称，自己与家人2017年12月9日在携程旅游网站上预定了雪乡“赵家大院”一间三人火炕房，计划27日入住，支付两晚费用552元。

但当他们到达赵家大院时，店家却告知该三人火炕房只能住一晚，第二晚安排他们到很多人一起睡的大通铺，并称，“今晚住这房我都没让你们补差价算不错了！现在这房八百一千随便订出去，你们订得早才便宜。”

图 / 三人火炕房

针对“一木行”说预订早不存在差价的质疑，老板的回答是“谁说不存在？我说存在就存在！”当“一木行”提出希望看一下大通铺是什么样子时，老板则干脆地让他们第二天直接退房走人。

当“一木行”与家人商议后决定只住一晚后，与店家谈到后续退款问题，店家又称三天之后才退钱，并要求在网上评论时不能“乱说”，看到评论后才能退钱。为了让他们在评论上封口，游客还被老板威胁和炮轰，并称“我他妈就是王法”。

涨价的不只有住宿

除了入住经历，文章还对当地菜价做了曝光：酸菜炒粉丝78元、一盘炒肉288、一碗泡面60元一盒、一小杯红糖水卖15元。。。。。。

此外，文章中还提到有大巴车乘务员忽悠游客购买的游玩项目其实是毫无经营权的民设景点等问题。

图 / 当地卖票几百元的动物园

“一木行”在爆料帖中还提到，遇到的一家来自广东的五口人，他们也没有报任何“景点”项目，只是带孩子们看看雪景，依然在吃和住宿上被狠狠得宰了一把，老太太先闲聊中甚至说：“真是不该来咧，这里人的眼里除了钱，什么都没有！”

当地旅游局回应：确实存在价格欺诈

今日，就文章中反映的问题，新京报记者向大海林重点国有林管理局求证。相关负责人表示，发现帖文后立即组成工作组，到涉事旅馆调查核实。经查，涉事旅馆（赵家大院）不属于核心景区，是村民自办的家庭旅馆，有正规的营业执照。网帖中所说关于老板态度蛮横的部分内容属实，但其只是个案。

针对此事，大海林林业地区旅游局局长刘忠才回应新京报记者称，2017年12月29日发现网帖后，当地立即联动林业局、消防等多部门组成工作组对涉事旅馆进行检查，发现店家（赵家大院）确实存在价格欺诈行为，按照规定已对其处罚5.9万余元，同时，店家在卫生及消防方面也发现问题，已责令其限期整改，否则将停业整顿。“今天3日刚好到期，我们会派专人前去验收。”

不过，刘忠才也表示，网帖中存有不实信息，正考虑走法律途径解决。至于不属实的信息内容，他表示，“网帖后文中所说雪乡售卖的桶面60元一桶及餐馆中酸菜炒肉丝几百元一盘等内容不属实。”

携程已经下架“赵家大院”

今日晚间，记者从携程处获悉，消费者“木木”通过携程预订的“雪乡赵家大院”这家经济型酒店，经核实，反应情况属实，目前，携程已下架“雪乡赵家大院”酒店。

随后记者搜索上述酒店名称，携程网站显示“酒店暂未公布价格，建议选择其他酒店。”等字样。

宰人绝不是第一次

事实上，自被综艺节目造火以来，这已不是第一次雪乡被爆出宰客新闻。

早在2015年，就也曾有一名网友撰写题为《实拍：雪乡，能不能不这么黑》的帖子在网络上被迅速传播。文中提到，在著名的“中国雪乡”——黑龙江牡丹江地区的大海林林业局双峰林场，出现“天价”吃、住、游，其中3200元一天的土炕标间更是让网民大呼“黑土炕变成了‘黑心炕’”，引发网民热议。

而在微博的热议中，也有网友发布出了自己被宰经历。

“撇脂”式经营，雪乡能否还有明天

雪乡，是一个刚被制造出来的景点，如果不是综艺节目的热播，这个小村庄可能仍然是个普通的小村庄。

其实，在背负美景盛名之前的雪乡，还是一个淳朴到让游客“不好意思”的东北“那嘎达”：十元钱就能住宿一晚，农家菜也价廉物美。

事实上，很多人之所以选择去雪乡，除了目睹综艺节目中的雪乡美景之外，还是为了体验感受东北乡村的淳朴民风、特色民俗、乱炖式东北美食。。。然而，这一切随着雪乡越来越商业化的运营，都早已毫无踪影。

有媒体分析称，今天的雪乡之所以沦落至此，主要是以为当地村民的房子几乎都已出租给商户，而商家采取的是“撇脂”式经营策略，也就是趁着雪乡现在名气大，通过高价快速赚取利润，然后短期内退出。很显然，这种杀鸡取卵式的不诚信经营，固然令一部分商家短期内赚取了超额利润，但当雪乡宰客“恶名远播”后，这个用了十多年才火起来的景区，完全可能在短短几年内变得乏人问津。到时，无论是雪乡商家还是当地的村民，又将靠什么赚钱呢？

雪乡的赵家大院被曝光，在给当地经营者提了个醒的同时，也同时给当地管理者拉响了警报。虽然赵家大院宰客，只是一个个案，不能从整体上影响整个地区的旅游环境，但今后如何确定规则和监督惩罚机制，则会对地区旅游市场产生影响；此外，如何应对雪乡的长久、可持续发展问题，也应由此再次进行深度反省了，杀鸡取卵式发展是没有明天的。

责任编辑：桂强