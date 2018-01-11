河北涿鹿县水泥公司发生安全事故 致6人死亡

原标题：河北涿鹿县一水泥公司发生安全事故 致6人死亡
新京报快讯（记者 赵凯迪 实习生 孙高洁）今天（1月11日）上午，新京报记者从河北省张家口市涿鹿县委宣传部获悉，1月9日凌晨5时许，涿鹿县一水泥公司发生一起安全事故，致6人死亡。
涿鹿县委宣传部相关负责人向记者发来的通报显示，1月9日凌晨5时左右，涿鹿金隅水泥有限公司进行料库清仓作业时，因侧方水泥大量结块掉落发生事故，6人被困。
接到事故报告后，相关工作人员及时赶到现场，并全力展开救援。6人全部被救出，送往医院经救治无效死亡。
目前，事故调查、善后工作正在开展。
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