河北涿鹿县水泥公司发生安全事故 致6人死亡

原标题：河北涿鹿县一水泥公司发生安全事故 致6人死亡

新京报快讯（记者 赵凯迪 实习生 孙高洁）今天（1月11日）上午，新京报记者从河北省张家口市涿鹿县委宣传部获悉，1月9日凌晨5时许，涿鹿县一水泥公司发生一起安全事故，致6人死亡。

涿鹿县委宣传部相关负责人向记者发来的通报显示，1月9日凌晨5时左右，涿鹿金隅水泥有限公司进行料库清仓作业时，因侧方水泥大量结块掉落发生事故，6人被困。

接到事故报告后，相关工作人员及时赶到现场，并全力展开救援。6人全部被救出，送往医院经救治无效死亡。

目前，事故调查、善后工作正在开展。

责任编辑：桂强