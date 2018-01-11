新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

河北涿鹿县水泥公司发生安全事故 致6人死亡

河北涿鹿县水泥公司发生安全事故 致6人死亡
2018年01月11日 11:45 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：河北涿鹿县一水泥公司发生安全事故 致6人死亡

　　新京报快讯（记者 赵凯迪 实习生 孙高洁）今天（1月11日）上午，新京报记者从河北省张家口市涿鹿县委宣传部获悉，1月9日凌晨5时许，涿鹿县一水泥公司发生一起安全事故，致6人死亡。

　　涿鹿县委宣传部相关负责人向记者发来的通报显示，1月9日凌晨5时左右，涿鹿金隅水泥有限公司进行料库清仓作业时，因侧方水泥大量结块掉落发生事故，6人被困。

　　接到事故报告后，相关工作人员及时赶到现场，并全力展开救援。6人全部被救出，送往医院经救治无效死亡。

　　目前，事故调查、善后工作正在开展。

责任编辑：桂强

涿鹿县事故水泥
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区