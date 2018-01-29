捐15亿美元拯救濒危动物 这位中国女企业家是谁？

26年前，她只是个卖花姑娘，如今，她捐出15亿美元（她三分之一的财产，约合96亿元人民币）拯救濒危动物。这是有史以来数额最大的、针对野生动物保护的个人慈善项目捐献。

这两天，这位中国女企业家引起了包括美国彭博社乃至美国知名脱口秀“艾伦秀”的关注，相关视频被大量转发、播放，也获得了外国网友纷纷点赞。

这个神秘的中国女人到底是谁呢？原来是中国著名女企业家、东方园林董事长、木兰汇公益基金会主席何巧女。

从卖花姑娘到慈善女王

1966年1月，何巧女出生在浙江金华武义县下埠口村一户普通农村家庭，兄弟姐妹5人，她排行第二。父亲给她取名“巧女”，希望女儿聪明乖巧。人如其名，这个二女儿读书一直很用功，从不让人操心。

1984年高考，何巧女考进北京林业大学园林系，毕业后进了杭州园林局，后下海创业。1990年北京办亚运会，作为盆景推销员，何巧女发现，不起眼的苗木盆景竟有大商机。她租下北京林大园林系的温室花房；然后南下广州，买进一批苗木盆景；转手以几十、数百块不等的价钱，租售给高档酒店和写字楼。

1992年8月，生意多得忙不过来的她成立东方园林艺术公司，找来几个学园林专业的同学，把花店开进了京广、国贸中心；接着，又在北京洼里乡建鲜花基地，做起了鲜花批发。她靠着当时不起眼的小买卖，卖花卖盆景，赚到了人生的第一桶金。2009年11月，东方园林登陆深圳中小板。2010年8月20日，东方园林股价窜升至229元，成为“第一高价股”。持股65%的何巧女夫妇身家也达100多亿，名列“2010年福布斯中国富豪榜”的第54位。不过何巧女还是“612”的工作状态：每周工作6天，每天工作12小时，全年很少休息。

与比尔·盖茨一起做慈善

在过去25年里，何巧女和她的东方园林在中国一百多个城市，建造了一百多座美丽公园。在打造园林景观时，她也发现了一个令人痛心的现实：环境污染太厉害了！公园建好了，但却面对着一滩污浊的脏水……她带队去美国考察，发现美国以前河流污染也很严重，但是美国人通过水生态治理，做人工湿地，把污染解决了。

2014年，她捐出6000万支持公益项目，投入水污染和土壤污染治理，要“让中国的河流没有污染”。2015年9月，她做出一个令世人震惊的举动，承诺捐出7530万股东方园林股票（价值29.37亿），用以推动生态环保和公益事业。2015年11月，她与比尔·盖茨等人共同捐资，成立中国首家独立的国际性公益学院——深圳国际公益学院，以此推动全社会的慈善精神。2017年10月，何巧女捐出15亿美元，用于野生动物保护事业。此外，她还拨款2000万美元资助一个为期10年的拯救濒危物种（包括中国雪豹、亚洲虎、美洲虎、非洲狮等）的项目。

当然，她也没有落下教育捐赠，曾先后向浙江武义一中捐资设立东方园林奖学金、向她的母校北京林大捐资4000万设立教育发展基金。2014年6月，她捐赠2500万，在中国人大成立首个生态金融智库。

何巧女认为女性企业家是弱势群体，社会关注度不够。2017年5月，她联合另几位女企业家通过木兰汇公益基金会向北大捐赠3亿元，共同促进女性的全面发展。2017年12月，在联合国妇女署举办的公益颁奖盛典上，她荣获“年度女性榜样”。 据央视

责任编辑：刘德宾 SN222