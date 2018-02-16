初一北京雍和宫上香人数超8万 警方组人墙限流

原标题：初一雍和宫上香人数超8万 警方组人墙分段限流

警察在雍和宫前执勤。警方供图

新京报快讯（记者左燕燕）截至下午17点，今日（大年初一）雍和宫觐香人数已超过8万人。记者从东城警方获悉，春节期间警方组织安保力量两千余人，采取单向通行、分段截流、封闭胡同口等措施，确保雍和宫觐香秩序良好，不发生任何事故。

记者了解到，东城警方提前制定工作方案，根据安保流程，各岗位安保民警从初一0时开始陆续上岗，到凌晨5时，所有安保力量全部就位。

早7时至上午12时，进入雍和宫觐香的已有3.3万余人。为引导现场秩序，警方封闭雍和宫大街南北路口及南北两侧并设置4条警戒线。

为防止人流过于集中导致拥挤，警方用硬质护栏将大街与东侧便道分隔开来，东侧便道作为人流通行道路实行单向通行，觐香市民统一由雍和宫大街南口进入，北口离开。

此外，东城警方采用分段限流的方式，将雍和宫大街南口至雍和宫西门分成七段，每段之间保持一定间隔，段内人流控制在200人左右，由民警、保安和武警手拉手形成人墙，每当雍和宫内达到1万人的饱和值时，限制进入，由人墙隔断。可以进人时，人墙打开，人流依次进入，直至下一护送段。

另外，警方在雍和宫入口处设立了安检棚，进入雍和宫的游客全部要经过安检通道，随身携带的包裹将接受X光机和抽检人员手持安检仪的检查，严禁携带管制刀具、危险可燃物进入。

责任编辑：霍宇昂