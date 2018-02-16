空军发新春宣传片 披露歼-20和苏-35实战训练影像

[中国空军发布新春宣传片《大国新佩剑 护航新时代》]春节是新的开始，预示着新的希望。2月16日大年初一，中国空军发布新春宣传片《大国新佩剑 护航新时代》，2分36秒的实战化军事训练影像，记录着空军歼-20战机实战实训和空军苏-35战机战斗巡航的宏阔图景，展现了空军飞行员牢记新时代使命任务、提高新时代打赢能力的新答卷。
歼-20作为中国自主研制的新一代隐身战斗机，列装空军作战部队后，向全面形成作战能力迈出重要一步。苏-35是多用途战斗机，具备制空作战和对地、海面目标精确打击能力，有助于增强空军远程远海作战能力。
新时代是奋斗者的时代。《大国新佩剑 护航新时代》宣传片里，空军歼-20、苏-35飞行员潜心砺剑磨砺血性，走实训之路，练战胜之功，在常态中常备。宣传片背景音乐以抒情和激情相结合，生动展现了空军飞行员逐梦空天、捍卫空天、建功空天的底气胆气和豪气。
来源：空军发布
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