谁能成为人工智能领域领军者？外媒:中国锐意进取

原标题：谁能成为人工智能领域领军者？中国锐意进取 美国沉默

资料图片：2017年12月20日，观众在萧山机器人博展中心参观工业机器人。新华社发

参考消息网2月18日报道 美媒称，中国于2017年7月公布了一项计划，希望成为人工智能领域的全球领军者，到2030年时创造一个价值1500亿美元（约合9500亿元人民币）的产业。

据美国《纽约时报》网站2月13日报道，对于美国从事人工智能的技术专家来说，这份英文版长达28页的文件，是对美国未来数十年中可能是最重要的技术研究领域内领导地位的直接挑战。它概述了中国政府一项积极进取、不遗余力的计划，把发展人工智能当作中国的阿波罗11号登月任务——这项计划同样会激发民族自豪感，并引发决定大局的技术突破。

新美国安全中心参与翻译这份宣言并关注中国人工智能发展的副研究员埃尔萨·卡尼亚说：“值得注意的是，人工智能已经成了中国领导层的重中之重，且各项事务已迅速启动。”

报道称，中国拥抱人工智能之际，正值科技发展的关键时刻，美国长期占据的领先地位已开始缩小。

在数十年时间里，人工智能与其说是科学，不如说是幻想。然而，过去几年，巨大的进步促使硅谷、底特律以及中国的一些巨头都豪掷数十亿美元，投资能够与人对话的一切产品，从自动驾驶汽车到家用电器。

报道称，随着伦理学者讨论应该给予能够独立思考的武器多少自主权，人工智能也成了国防政策的重要组成部分。

亚马逊和谷歌等美国公司在将人工智能概念转化为真实产品方面做得比其他任何公司都多。但由于担心特朗普政府将限制移民到美国的工程师的数量等因素，人工智能的很多关键性研究正在向其他国家转移，包括北京、多伦多和伦敦等科技热点城市。

报道称，对中国日益繁荣的科技界来说，推动实现该行业的下一件大事（“下一件大事”是硅谷的口头禅）正成为一种诱人的可能性。

报道认为，凭借庞大的市场规模和快速实验，中国将成为人工智能强国之一，甚至是最强大的人工智能大国。

人工智能成为中国科技专家关注的焦点已经有一段时间了。中国在“深度学习”领域发表的研究论文数量超过了美国，深度学习可以让机器通过分析大量数据来进行学习，是推动人工智能崛起的关键技术之一。

尚不清楚中国目前在这方面的整体支出是多少。但中国的一个省政府曾承诺在人工智能方面投资50亿美元，北京政府已承诺向该市的一个人工智能开发园区投入20亿美元。韩国向这方面拨款近10亿美元。加拿大是该领域许多顶尖研究人员的所在地，它承诺投资1.25亿美元，部分用于吸引其他国家的新人才。

报道称，很难估量美国政府目前的投资额到底是多少。美国情报高级研究计划署、美国国家标准与技术研究所和美国国家科学基金会等政府机构继续资助大学和私营部门的新研究。根据科技政策办公室的报告，2015年，联邦政府在这方面的支出约为10亿美元。特朗普政府表示，2017年的支出飙升至30亿美元。但本届政府表示，无法与2015年的统计进行可行的比较，因为它不确定奥巴马政府是如何计算的。

“我们可能有些在政府内部行之有效的小型动议，但我们没有一个核心的国家战略，”杰克·克拉克曾任新闻记者，现负责监管由特斯拉首席执行官埃隆·马斯克参与创立的人工智能实验室OpenAI的政策工作，他说。“令人困惑的是，我们所拥有的技术有着如此显而易见的力量和价值，我们却得不到全力支持，包括资金支持。”

据美国科学促进会的一份报告显示，特朗普政府2018年的预算将在政府各部门内削减15%的科技研究资金。

“他们正好是在往错误的方向走，”曾在奥巴马手下领导白宫科技政策办公室（OSTP）技术与创新部门的托马斯·哈利勒说。“鉴于中国已经将其列为战略重点，这就尤其令人担忧了。”

责任编辑：张岩