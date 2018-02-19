台政客过年发红包遭批:有谁是拿自己的钱出来发？

原标题：台政客过年发红包 台作家批：哪个拿自己的钞票出来发？

[环球网综合报道]春节期间，台湾政治人物经常发放小红包，例如，蔡英文大年初一至初三，几乎跑遍全台庙宇，参拜之外也会发放小红包，而各县市长也趁这段时间发放小红包拉近与市民关系。据台“中时电子报”19日报道，台作家王丰对此直言，这些红包钱“不是慷我们纳税人之慨吗？”

王丰在脸书表示，“巧笑倩兮，红包发兮，百姓亏兮！”台湾蓝绿政客的虚矫之气最让人受不了。从李登辉到蔡英文，哪一个不在过年发红包？但钱是谁给的？不就是纳税人的吗？如果哪个政客拿自己钞票出来发，他就带头支持他（她）。不过，有这种“伟人”吗？

王丰表示，拿公家钱发红包，这种“滥好人”谁不会做？当台湾尽是傻子、疯子，天天被人强迫掏腰包取钱，还供之以锦衣玉食及高薪？“除了这些骗人老套，政治人物可不可以有些创意？”过年人人在讲恭喜发财，“但有没有人计较，我们天天在被‘恐吓取财’还摸摸鼻子笑呵呵，苦中作乐”。“恭喜发财”？真是讽刺！

责任编辑：张玉