江西赣州超载客车翻坠致10死 目击者称车顶已压扁

原标题：江西赣州一超载客车发生单方翻坠事故致10人死亡

救援现场。受访者供图

新京报快讯（记者刘经宇 实习生王苑锟）据公安部交管局官方微博通报称，今日（2月20日）10时许，江西省赣州市宁都县发生一起严重超员的农村班线客车单方翻坠事故，造成10人死亡。

通报称，今日上午10时30分许，赣州瑞金市瑞祥运输服务有限公司一辆中型普通客车（核载19人，实载32人），由瑞金市驶往瑞林乡，当行至赣州市宁都县长胜镇境内319国道429公里+200米处转弯下坡时，车辆冲出路外，翻入深约10米左右深沟，造成9人当场死亡，1人经抢救无效死亡。

现场目击者告诉记者，今日上午11时许他经过现场，当时看到消防人员正在救援，事故客车已翻转于沟壑中，“车的顶盖已经被压扁了，车里到处都是血。”据其回忆，他当时看到有的伤者已经被救援人员抬出，“有的人伤在头部，看起来伤势很重。”

公安部已派出工作组赶赴现场，指导事故调查处理工作。

点击进入专题

责任编辑：张玉