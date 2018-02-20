江西赣州一客车翻落10米左右深沟 致10人遇难(图)

来源：公安部交通安全微发布官方微博
#事故通报#[公安部派出工作组赶赴江西赣州指导重大交通事故调查处理工作]2月20日上午10时30分许，瑞金市瑞祥运输服务有限公司一辆号牌为赣B44296的宇通牌中型普通客车（核载19人，实载32人），由瑞金市驶往瑞林乡，当行至江西省赣州市宁都县长胜镇境内319国道429公里+200米处转弯下坡时，车辆冲出路外，翻入深约10米左右深沟，造成9人当场死亡，1人经抢救无效死亡。
公安部领导对此高度重视，立刻派出工作组赶赴现场，指导事故调查处理工作。
公安部提示：春节假日后期正值返程高峰，客流密集，请返程人员切勿超速行驶、超员载客。客车超员会影响车辆转向性能和制动效能，严重超员还会因轮胎负荷、变形过大而爆胎。车辆在急弯陡坡、临水临崖路段行驶时，要减速慢行，注意观察并鸣喇叭示意，不要强行超车、强行会车。
现场图，来自央视新闻。
现场图，来自央视新闻。
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