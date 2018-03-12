新京报刊文：禁止收养“二孩”的成规不妨改改

原标题：禁止收养“二孩”的成规不妨改改

▲贵阳市儿童福利院 。图片来源：新华社

“‘二孩’政策已全面放开，《收养法》仍规定收养人只能收养一名子女。这已不适应当前人口形势，应放开这一限制。”日前，全国人大代表方燕在接受媒体采访时建议，在符合当地计生政策的前提下，收养人可以收养多名子女。

方燕代表建言放开“只能收养一名子女”的限制，无疑切中了某些现实问题。事实上，《收养法》不仅将收养子女人数限定为一人，同时还规定，收养人必须无子女。这些规定难言合理，对于收养人和被收养者都未必有利。

收养人有子女，其实反而更适合收养，因为毕竟有过子女养育的经验，且审查机关可以通过其之前养育子女的表现，更好地进行收养审核把关。

在现实中，若一个家庭有能力收养多名子女，且能为被收养者提供良好的成长环境和氛围，那这不啻为被收养者之福。

但法律限定这种家庭只能收养一名子女，既浪费了民间的爱心资源，对很多渴望被收养的孩子也不公平。

《收养法》当初制定这些规定，很大程度上受到当时二孩尚未放开的生育政策背景影响。而如今，“二孩”已经全面放开，将收养政策跟计生“一孩”的政策对表的思维已不合时宜。

▲澳大利亚医生Julie与收养的孤儿小娟。 图片来源：视觉中国

《收养法》的立法思路，其实与“计划生育”不必有太大关系，而更应回归到收养行为本身去考虑：是否对被收养的未成年人有利，是否筛选出合格的收养人，是不是能保护好收养双方的权益。

对于收养人资格的认定，关键只要做好三点：第一，有相应的供养能力；第二，身体和心理的健康状况；第三，家庭环境是否适合被收养者。除三者之外，没必要有过多设限。

所以，除了禁止收养“二孩”，《收养法》中其他诸如“收养人必须年满30周岁”等限制，是否应继续存在，也值得讨论。

在消除不合理门槛的同时，对于收养审查的漏洞也需要补上，例如对收养人进行心理健康评估的机制，对收养人家庭生活情况的评估机制，以及收养跟踪评估机制——由专门人员会定期到收养家庭了解收养孩童情况，通过社区、学校等途径，掌握孩子的真实境遇。

我国有大量无家可归的孤儿享受不到家庭的温暖，也有大量有爱心的家庭渴望获得养育孩子的幸福。这个诉求理应得到满足。

《收养法》应当是一部有温度、通人情的法律，它应当呵护家庭人伦之爱，尽可能帮助更多孤儿找到自己合适的家。故而，对于允许收养不止一孩的建议，有关各方不妨听取。

于平（媒体人）

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责任编辑：桂强