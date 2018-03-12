中国驻尼泊尔大使馆:正核实事故飞机有无中国公民

原标题：中国驻尼泊尔大使馆：尼泊尔一客机着陆时冲出跑道 正核实机上有无中国公民

新京报快讯（记者潘佳锟）今日（3月12日），新京报记者从中国驻尼泊尔联邦民主共和国大使馆处获悉，加德满都特里布万国际机场一客机在着陆时冲出跑道，目前机场已关闭。使馆工作人员称，据悉有人在事故中受伤，正核实机上有无中国公民。

据当地媒体加德满都邮报报道称，来自US-Bangla的一架飞机在着陆时发生事故，并坠毁在特里布万国际机场跑道的东侧。网传照片显示，机场跑道处冒有浓烟。另据BBC报道称，机上有67名乘客，并有部分人员受伤。

今日18时左右，中国驻尼泊尔联邦民主共和国大使馆向新京报记者证实，该客机来自US-Bangla航空公司，系飞机着陆时冲出跑道，目前机场已关闭。使馆工作人员称，据悉有人在此次事故中受伤，正核实机上有无中国公民。

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