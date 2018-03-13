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两棵近50年树龄樱花树落户北京:3月底首开放(图)

两棵近50年树龄樱花树落户北京:3月底首开放(图)
2018年03月13日 17:17 新京报作者：浦峰
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　　原标题：两棵近50年树龄樱花树落户北京

工人在吊起移植的樱花树。工人在吊起移植的樱花树。
工作人员在移植近50岁的樱花树。工作人员在移植近50岁的樱花树。
工作人员在给树根涂抹愈创膏。工作人员在给树根涂抹愈创膏。

　　3月13日，位于东五环金盏乡的蓝调樱花园专门从武汉移植了两棵近50岁的樱花树。植物专家介绍，此次移植的樱花树，胸径达到30余公分，高10米，蓬径长达8米，树龄近50年。无论是从其体积，还是树龄都堪称蓝调樱花园的“樱花之王”。

　　据了解，经过三年的筹备，该樱花园将于3月底首次对外开放，园内已移栽几十个经典品种樱花，占地面积500亩。

责任编辑：张玉

落户樱花树树龄
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