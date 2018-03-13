除“大部制色彩浓厚” 本轮机构改革还有何特点？

原标题：除了“大部制色彩浓厚” 本轮机构改革还有哪些特点？ |政解

新京报快讯（记者倪伟 王姝）今天（3月13日）上午，十三届全国人大一次会议听取了国务委员王勇关于国务院机构改革方案的说明，本轮机构改革大幕拉开。多名长期从事机构改革研究的专家学者接受新京报采访时表示，与前七轮机构改革相比，本轮改革最突出的特点就是“大部制色彩浓厚”。

曾多次参与过改革外围论证的国家行政学院教授汪玉凯对新京报记者说，本轮改革力度很大，确实有伤筋动骨改革的味道，“这次改革有大部制的思维，通过机构的大幅度整合，从根上解决过去职能交叉、重叠的痼疾。例如，新组建应急管理部，整合了原来12个部委的一些职能，这是大整合；自然资源部、生态环境部等，很多部委都把发改委的职能分走了。”

长期从事行政体制改革研究的中央民族大学教授熊文钊也表示，“最大特点是尽可能把职能有机整合在一起，管理要素更加协调”。

国家行政学院教授竹立家对新京报记者说，过去七轮改革，主要内容是精简机构、裁减人员、降低政府成本、简政放权、转变政府职能，“每次各有侧重，但基本在这个范围内。历次改革以限权、分权、放权为总目的，是单纯的政府机构改革”。

而本轮改革的不同之处在于，“不是单纯国务院机构改革，党政军群机构联动改革，范围很大。改革主要目的是解决‘两个还不完全适应’的问题，即党和国家机构设置和职能配置同统筹推进‘五位一体’总体布局、协调推进‘四个全面’战略布局的要求还不完全适应，同实现国家治理体系和治理能力现代化的要求还不完全适应的问题，而不仅是简政放权”。

汪玉凯对新京报记者说，除了大部制色彩浓厚，本轮改革还有一个突出特点，“我认为政府着眼于履行宏观调控、市场监管、社会管理、公共服务、生态环保这五大职能，最大程度减少对市场配置资源发挥决定作用的障碍。”

他举例说，“比如建立了大市场监管机构，理顺了宏观调控的职责。发改委主要保留宏观调控、战略规划职能，而一些微观的职能几乎全部分解了，例如把农业投资放到农业农村部，组织编制主体功能区规划职责放到自然资源部，应对气候变化和减排职责放到生态环保部等等。”

此外，本轮改革意在补短板，“我们过去国务院机构设置过程中，对有些领域的管理存在短板，这次就设了新机构。比如退役军人事务部和应急管理部，还有国际发展合作署”。

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责任编辑：张玉