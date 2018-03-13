原标题：权威解读：36年国务院机构改革走出“三步曲” |政解

新京报快讯（记者倪伟 王姝）今天（3月13日）揭开大幕的本轮国务院机构改革，是改革开放以来的第八轮改革。从1982年改革开放后的首轮机构改革算起，迄今已有36年，36年间，机构改革分为几个阶段？每个阶段有哪些特点？

中国行政管理学会副秘书长沈荣华曾参与了2008年的大部制改革方案的设计，2013年国务院机构改革的前提调研，并提出了课题报告。他接受新京报记者采访时表示，1982年、1988年、1993年、1998年、2003年的5次改革是一个阶段，特点是按照社会主义市场经济发展需要进行机构调整，以精简为主。

“此前计划经济时代的思路是分行业、分类管理，导致机构设置过细。根据市场经济要求，这几次改革进行精简、合并，1982年之前国务院部门有100个，到了2003年减少了很多”，沈荣华说，2000年以后，市场经济基本建立，政府机构基本适应，但是仍有职责交叉、多头管理重复等问题，“为了适应市场经济需要，比如为了加强公共服务、市场监管、经济调节，根绝这需要，对机构进行整合，不仅仅是精简，而是职能调整”。

沈荣华认为，2008年探索大部制改革，合并、组建大部门，机构改革进入了第二个阶段，2013年则继续推进大部制改革。

国务委员王勇作关于国务院机构改革方案的说明时表示，“本轮国务院机构改革结合新的时代条件和实践要求，着力推进重点领域和关键环节的机构职能优化和调整，构建起职责明确、依法行政的政府治理体系，提高政府执行力，建设人民满意的服务型政府”。

“现在进入了新时代，这次改革进入了一个新阶段，体现了十九大精神和新时代高质量发展要求，最大的特点和总的原则是精干高效、优化协同”，沈荣华说。

曾多次参与过改革外围论证的国家行政学院教授汪玉凯也表示，从1982年开始到1993年，机构改革围绕走出计划经济困局，开始探索市场经济中的政府架构；1998年到2003年的机构改革，政府架构已经初步按照市场经济架构的要求搭建起来。2008年则开始探索大部制改革、2013年延续大部制改革思路。他认为，本轮机构改革则要党政群机构联动，“所以这次改革带有一定重组的属性，重组党和国家机构，站位很高”。

国家行政学院教授竹立家对新京报记者说，前七轮改革的总体特点是精简机构、减少人员、降低政府成本、简政放权，“过去30多年，我们根据当时社会的主要矛盾，主要大力发展生产力、推进市场经济的发展，提高人民的生活水平，我们的改革目标是让人民富起来”。

“这一次改革是在新时代，社会主要矛盾发生了变化，这次改革不是以经济建设为中心了，而是以人民为中心，改革主要就是要适应发展中心的变化，要推进国家治理体系和治理能力的提升，所以，这次机构改革的指导理念和前七轮机构改革的理念是不一样的”，竹立家说，本轮机构改革“可以说是新改革或者第二次改革、后改革时代。这个阶段我们面临的社会矛盾、中心任务都发生了变化，我们的机构设置也必须与之相适应”。

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责任编辑：张玉