大陆惠台措施触动“天然独” 六成愿赴大陆发展

原标题：大陆惠台措施触动“天然独”，六成年轻人表示愿赴大陆发展

东莞台湾青年创新创业服务中心的办公场景。

[环球时报驻台北特约记者 陈雯萱]大陆日前推出31项惠台措施，让不少台湾民众改变了对大陆的观感，产生了到大陆发展的想法。台湾《远见》杂志的最新民调显示，变化最大的是过去最支持民进党的年轻族群（18至29岁），他们曾被绿营称为“天然独”世代，可在最新民调中，在所有年龄层中，该族群认为大陆对台湾的态度友善占比最高（40.8%）；愿意去大陆发展占比也最高近六成（59.6%）；66.7%的年轻人认为31项惠台措施有助于稳定两岸关系。

六成年轻人愿赴大陆发展

《远见》杂志3月8日至11日对1007名居住在台湾20县市、18岁以上的民众进行调查访问，14日公布调查结果。调查发现，与10年前相比，变化最大的是18至29岁的年轻人、所谓“天然独”世代。10年前《远见》民调显示，该族群认为大陆对台不友善的比例，高达50.8%，是所有年龄层中最高的，但10年后的今天，下降至39.8%，成为所有年龄层中最低的。认为大陆友善占比也从35.5%增加至40.8%，也是所有年龄层中最高的族群。显示台湾年轻世代对大陆看法已大不同。

当询问岛内民众，如果有机会，您愿不愿意去中国大陆发展（包括投资、工作或求学）？愿意的为41.7%，不愿意的为47.4%。《远见》今年2月做的“2018台湾民心动向调查”显示，愿意去大陆发展的民众占36.6%，仅一个半月时间，愿意到大陆发展的比例就增长了5个百分点。其中，仍以年轻人愿意登陆占比最高，近六成（59.6%）愿意到大陆发展。大陆推出31项惠台措施，旨在吸引更多台湾民众到大陆发展，《远见》调查询问，这是否增加了赴大陆发展的意愿？在所有年龄层中，年轻人回答“增加”的比例最高，为61.6%。如以县市地区别来看，“桃竹苗”（指桃园、新竹、苗栗）最高，为51.1%。这可能与“桃竹苗”为高科技与产业群聚地、企业家与科技工作者较多有关，年轻人必须考虑未来前途，在务实思考惠台措施后，会增加到大陆发展的意愿。

至于岛内民众认为台当局应以什么态度来应对31项惠台措施，民调显示，希望当局强硬反制的仅3.3%，希望审慎评估的为49.7%，乐观其成的为26.8%，显示不分蓝绿或年龄层、地区，都希望台当局审慎面对，其中，年轻人甚至没有人支持强硬反制，也是认同审慎评估占比最高的族群（65.2%）。

“三大警讯”

《远见》杂志称，最新民调凸显台当局正面临三大警讯。第一大警讯是，民众对当局面对31项惠台措施的应变能力信心不足，高达68.5%的受访者表示没有信心，有信心的仅24.5%。不仅泛蓝没有信心（高达89.5%），连泛绿民众也缺乏信心（48.1%没有信心，高过有信心的46.3%）。

第二大警讯是，过去被认为最支持民进党的年轻族群，此次调查中，不仅认为大陆对台友善的占比在所有年龄层中第一，也是到大陆发展意愿最高的族群。显示长期以来最支持民进党的年轻人已产生变化。台湾年轻人面对攸关前途的问题时，显得更为务实。

第三大警讯是以居住地区分析，产业重镇——“桃竹苗”地区，不仅愿意到大陆发展占比超过半数（50.3%），认同大陆对台友善（40.4%）、认为惠台措施对台湾有好的影响（40.6%），比例均为全台各区域之冠。由于“桃竹苗”是全台科学园区与工业区密度最高的县市，当地人不管经商或就业，经常往返两岸，他们与年轻人一样，更务实看待惠台措施。

“北风恐吓”等于政策自杀

面对大陆31项惠台措施，台“行政院”原定本周一公布应对方案，却未能如期提出。台“行政院长”赖清德13日在“立法院”答询表示，有关资料需进一步汇整，本周会向社会提出说明。他说，不会呼吁台湾民众不要到中国大陆。但台“教育部长”潘文忠则公开表态，警告大学专任教授以项目方式到大陆任教或参与重点研发计划，均属“违法”，当局将严格处理。

对此，《联合报》14日发表社论称，两岸的政经社会竞赛走到今天，31项惠台措施的目的已不再只是要挖走台湾的人才，其真正的目的是争取台湾的人心。也因此，若台当局还随着“教育部”的“电击棒”思维起舞，只想以威吓重惩来约束两岸的学术交流，其结果只会使自己走入死胡同，彻底失去人心。

“中时电子报”14日报道称，大陆31项惠台政策出台后，除了大学老师，未来台湾的中小学、高职的教师到大陆发展的人会不断增加。“两岸争才，台湾赶鱼，大陆张网”。高雄市药师张裕升14日在《联合报》上发表评论称，面对大陆31项惠台措施，台当局一些部门说这些措施了无新意，对台影响不大。这种说法叫“吹哨壮胆”。“教育部”“卫福部”官员说到对岸工作“违法”，这叫“恐吓威胁”。台“国发会”主委陈美伶表示，将努力排除投资障碍、留才揽才，设法提高薪资，这叫“临渴掘井”。文章称，对岸正在大举张网，台湾却在积极赶鱼，鱼跑光了，被网子网走了，最后丰收的会是哪一边？

台湾《中国时报》14日的社论称，惠台31项将创造大陆对台湾产业的磁吸效应，以及对台湾人民的吸心效应。而台“教育部长”潘文忠的说法是企图以“北风恐吓”的方式，对应大陆对台湾人才的“太阳策略”。先不说这样的恐吓有多大成效，可预见的是，这不啻逼迫台湾的高教人才“选边站”，结果反而加速人才的外流，几乎等同于政策自杀。文章还建议台当局应大方地面向大陆推出“惠陆31条”。

责任编辑：桂强