这个国家驻华大使馆太极品 说的话令人哭笑不得

原标题：这个国家的驻华大使馆，真是太极品了……

上周末，耿直哥给大家报道了咱们国内上百名申请前往澳大利亚进修的博士研究生的学生签证，遭到澳大利亚政府诡异的拖延，结果导致这些中国优秀学子不仅青春被白白浪费，甚至他们的奖学金项目以及前途更岌岌可危了…

这篇报道很快引起了国内媒体的全方位报道，进而也引起了澳大利亚驻华大使馆的关注。

然而，澳大利亚大使馆针对此事给出的最新回应，却令人哭笑不得……

怎么令人“哭笑不得”呢？

首先，就在昨天上午，耿直哥收到了澳大利亚大使馆一位新闻官给出的回应。在这份回应中，澳大利亚大使馆宣称目前遭遇延误的仅有40名不到的访问学者，而且他们申请的签证类型是“408”，而不是学生签证所属的500类型。

澳大利亚大使馆还表示，他们的学生签证通过率极高，通常为97%，而且一般都能在官方给出的预期时间内完成。

可问题是，这份澳大利亚大使馆的官方回应，根本与耿直哥从学生那里得知的情况完全不符。

这些学生绝大多数都是为了去澳大利亚攻读博士研究生学位而申请了学生签证的群体（500类），仅少数人申请的是访问学者的签证（408类），而目前他们的等待时间也已经远远超过澳大利亚官方给出的预期。

更重要的是，这些信息都十分清楚地写在耿直哥此前的报道中，还配有详细的图表。

所以，在得知澳大利亚大使馆的这封回邮后，目前这上百名学生都很气愤，因为他们认为澳大利亚大使馆根本就没有仔细看之前《环球时报》的报道，只是为了“危机公关”便仓促甩这么一份毫不负责的回应。

还有学生干脆认为澳大利亚大使馆就是故意在“偷换概念”和“转移话题”，想用人数并不多的访问学者和他们申请的408类签证来模糊更多中国博士研究生在500类学生签证上遭遇的无理由拖延。

不过，昨天在收到这封邮件后，耿直哥还是给了澳大利亚大使馆进一步说明的机会的。我和他们的媒体负责人进行了沟通，指出了他们的回应中搞错的部分，并请他们重新认真看看我们的报道再给出回应。

然而，就在昨天下午，澳大利亚大使馆却再次给出了一个令人诧异的回应……

在这份回应中，澳大利亚大使馆仍然还在用访问学者和他们申请的408类签证，去回避耿直哥不断告诉他们的大量博士研究生和他们申请的500类签证迟迟没有音讯的问题。

而且澳大利亚大使馆还再次强调说，他们针对研究生的学生签证通过率高达98%，其中对于中国学生的通过率则高达99%呢。。。。。。

甚至澳大利亚大使馆还因此宣称，指责他们刻意针对中国留学生的报道都是不正确的。

对此，有学生签证被澳大利亚官方不断拖延的中国博士研究生就吐槽说：他们澳大利亚的签证通过率之所以看起来高，就是因为他们并不直接拒签你，而是就像我们遭到的这种情况一样，就一直给你拖着，拖个一年半载的，逼着你自己放弃，这样一来，他们既达到了和中国较劲的目的，还在纸面上维护了他们所谓的高签证通过率。

不过，看着澳大利亚大使馆这毫无诚意，也根本不尊重留学生群体的回应，耿直哥算是明白了为啥咱们中国留学基金委之前和他们打了那么多次交道，却仍然无法从澳大利亚大使馆那里要到一个为啥这么多中国留学生被拖延的正经答复。

而澳大利亚大使馆在他们的邮件中不断强调的“很重视与中国的学术合作”的言论，在这两份差劲的声明面前，更像是抽自己的耳光。

最后，耿直哥得知目前已经有澳大利亚媒体开始关注到这件事情。而虽然他们对于此事的报道最初被澳大利亚大使馆给出的回复带偏了，但大量遭到签证延误的中国博士研究生们正在与这些媒体的记者沟通，努力还原着被澳大利亚大使馆隐瞒的事实……

责任编辑：张岩