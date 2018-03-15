新加坡旅游节目将台当局旗帜盖中国地图上 已道歉

原标题：新加坡旅游节目将台当局旗帜盖在中国地图上 已道歉并撤换影片
新加坡旅游节目错误将台当局旗帜盖在中国地图上
[环球网综合报道]据台湾“东森新闻云”3月15日报道，新加坡第8频道于日前贴出“我的导游是明星”（My Star Guide）节目预告片中，出现将台当局的“青天白日满地红旗”覆盖在中国地图上的背景画面，引发网友讨论。目前第8频道已经将此图片删除，预告片背景只见一片空白画面。
报道称，新加坡第8频道节目“我的导游是明星”属于综艺节目，明星导游会带观众吃遍全球各地美食，不论是知名高档餐厅，还是路边小吃摊，都有机会在此节目中曝光。最新一集“我的导游是明星”拍摄地点选在台湾宜兰和台东，除了拍摄台东热气球嘉年华外，还有伯朗大道、神木园、宜兰噶玛兰酒厂和许多台湾特色小吃。
但mothership网站揭露，这支33秒的节目预告片中，出现了将中华民国国旗覆盖在中国大陆地图上的背景画面，引起议论。事后该节目已撤换该支预告片，原本被台当局旗帜覆盖的画面已变成“一片空白”，并且向中国驻新加坡大使馆和“驻新加坡台北代表处”道歉。
目前该影片已被撤换
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