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新加坡旅游节目将台当局旗帜盖中国地图上 已道歉

新加坡旅游节目将台当局旗帜盖中国地图上 已道歉
2018年03月15日 15:24 环球网
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　　原标题：新加坡旅游节目将台当局旗帜盖在中国地图上 已道歉并撤换影片

新加坡旅游节目错误将台当局旗帜盖在中国地图上新加坡旅游节目错误将台当局旗帜盖在中国地图上

　　[环球网综合报道]据台湾“东森新闻云”3月15日报道，新加坡第8频道于日前贴出“我的导游是明星”（My Star Guide）节目预告片中，出现将台当局的“青天白日满地红旗”覆盖在中国地图上的背景画面，引发网友讨论。目前第8频道已经将此图片删除，预告片背景只见一片空白画面。

　　报道称，新加坡第8频道节目“我的导游是明星”属于综艺节目，明星导游会带观众吃遍全球各地美食，不论是知名高档餐厅，还是路边小吃摊，都有机会在此节目中曝光。最新一集“我的导游是明星”拍摄地点选在台湾宜兰和台东，除了拍摄台东热气球嘉年华外，还有伯朗大道、神木园、宜兰噶玛兰酒厂和许多台湾特色小吃。

　　但mothership网站揭露，这支33秒的节目预告片中，出现了将中华民国国旗覆盖在中国大陆地图上的背景画面，引起议论。事后该节目已撤换该支预告片，原本被台当局旗帜覆盖的画面已变成“一片空白”，并且向中国驻新加坡大使馆和“驻新加坡台北代表处”道歉。

目前该影片已被撤换目前该影片已被撤换

责任编辑：刘光博

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