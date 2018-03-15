原标题：央行报告：48.2%的居民预期下季房价“基本不变” |新京报财讯
新京报快讯（记者 宓迪）央行今天发布的《2018年第一季度城镇储户问卷调查报告》（下称《报告》）显示，对下季房价，31.4%的居民预期“上涨”， 48.2%的居民预期“基本不变”，9.9%的居民预期“下降”，10.5%的居民“看不准”。
对比上一季度的调查，预期上涨的居民较上季（32.0%）出现了小幅下降，预期“基本不变”的居民较上季（48%）略微上升，而预期“下降”的居民对比上季（9.3%）有所上升。
据央行官网，此前中国人民银行工作会议提出，2018年工作的主要任务，包括了进一步完善宏观审慎政策框架，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理，以及完善住房金融体系，建立健全住房租赁金融支持体系等。
据悉，城镇储户问卷调查是中国人民银行1999年起建立的一项季度调查制度。每季在全国50个（大、中、小）调查城市、400个银行网点各随机抽取50名储户，全国共20000名储户作为调查对象。
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