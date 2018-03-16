台政党轮替档案交接成谜 陈水扁3万多件公文消失

原标题：台媒：台湾政党轮替档案交接成谜 陈水扁三万多件公文消失

参考消息网3月16日报道 台媒称，近来有媒体引述相关安全单位的消息指出，在进行研究分析时，发现一些台安全档案“最精彩的部分”付之阙如；暗指台湾地区前领导人马英九在权力移交时，并未全部把档案交出来。

据台湾联合新闻网3月14日报道，此事双方现在仍各执一词。但无独有偶，从2000年台当局首次政党轮替以来，已完成三次权力交接，其实每次都被提及档案交接问题。不只马英九，李登辉、陈水扁都曾被指交接不实。

国民党未留下“安全档案”

报道称，首位民进党籍台湾地区领导人陈水扁上台后，在隔年出版《世纪首航》，当时就披露了权力交接时简直是“惊涛骇浪”，还说台安全机构没有留给他一份档案。此书出版后，时任台安全机构秘书长殷宗文、台安全机构前秘书长丁懋时以及国民党均予以反驳。

现任国民党秘书长、十年前曾是马英九时期权力交接小组成员的曾永权日前曾说，首次政党轮替并没有具体的制度可以参考依循。

报道表示，这样的说法不为民进党接受。陈水扁当时便以2000年的权力交接“是良心交接，不是制度交接”，“是口头交接，不是清册交接”，下了如此的注解。

据报道，一位曾在陈水扁时期于台湾地区领导人办公室服务的人士证实，陈水扁上任后，翻查档案，尤其是属于防务、外事的档案，几乎找不到，光是靠相关部门负责人进行简报，无助于了解先前以“机密预算”办理、列为“极机密”的专案，例如“奉天”、“当阳”、“明德”等，都因此无从得知其中内容。

陈水扁三万多件公文消失

报道称，鉴于2000年的教训，马英九在2008年上任前有备而来，除了推动建立相关法规力图要为交接建立制度化，也巨细靡遗要求陈水扁的交接小组交出档案。

相关法规方案最后在台立法机构审议时难产，等到马英九上台后，制度化进程不了了之，而当时马英九的交接小组也向媒体表示，陈水扁时期列册移交的文件只有七八百件，更质疑在政党轮替前夕，台湾地区领导人办公室购置57台碎纸机销毁文件。

曾经使用过碎纸机的一位人士表示，2008年3月选举结束后，确实收到指令要销毁文件，不过以他的了解，多半是不重要的文件和档案，没有留存或归档的必要性。

不过，媒体也曾报道，台湾地区领导人办公室前秘书长詹春柏接获情资，指当局有违法使用机密资料疑虑，后来靠三位小秘书，花两年进行公文大普查，发现民进党八年执政期间，台湾地区领导人办公室有3.6万件公文不知去向。在此之前，马英九时期的官员也曾说，陈水扁曾拷贝不少外事档案。

档案交接被指用于查案

台媒披露，一位在陈水扁时期任职的知情人士指出，他不全然了解是否有马阵营所指控的3.6万件公文，以他的了解，所谓的公文，究竟是公文，还是档案，或是文件、备忘录，必须先厘清，有不少安全机构负责人常会以“亲密启”类型呈报给台湾地区领导人，内容不乏机敏性的情资，这些装在公文袋并密封的机密情资送到台湾地区领导人办公室收发室，自然会留下公文收发记录，但问题是，这些算是公文，还是档案？

他还称，在当年权力交接时，他们确实感受到马英九针对不少个案，不管是内容、预算等，逐项逐次地询问档案在何处，日后当扁案陆续被曝，他认为，与其说是为了交接，不如说是查案用的。

责任编辑：桂强