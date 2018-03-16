新台币去蒋成定局？台作家:明目张胆“去中国化”

原标题：新台币“去蒋”几成定局？台作家：明目张胆“去中国化”

[环球时报综合报道]针对新台币改版议题，台新任“中央银行总裁”杨金龙15日透口风，称既然“促转条例”已经通过，就要去遵守；如果条例明确指认新台币图案含有“威权”象征，要改版，“我想我们就依法施政”。

台“立法院”去年12月三读通过“促进转型正义条例”，规划开放政治档案、清除“威权”象征等。中时电子报15日称，杨金龙的表态意味着若挡不住“促转会”的压力，“央行”就得照办，“新台币必须拿掉蒋中正，改版几成定局”。台湾作家王丰发文以美钞举例称，美国换了四十几任总统，美钞上面的图像就是那几个老面孔，华盛顿、林肯、杰斐逊和富兰克林，但没听说要把他们扫进垃圾桶。他说，抗战时期汪精卫伪政权的钞票还大量采用孙中山肖像，伪满洲国出的1000元面额钞票甚至还用孔子当头像，“即便是汉奸政权也不敢明目张胆去‘中国化’”。王丰同时奉劝杨金龙做官要有风骨，前任彭淮南就顶住压力没有同意改版，“不知道中央银行总裁月俸多少，值得一个人那么卖命降格折节以求？”（向蕾）

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