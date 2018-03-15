俄记者提问中方怎么看英俄闹掰？外交部这样回答

原标题：英俄闹掰，俄罗斯记者提问中方怎么看？外交部这样回答

[环球时报—环球网报道 记者李司坤]路透社称，英国首相特雷莎·梅14日宣布，英国将驱逐23名俄外交官员，作为前俄特工斯克里帕尔父女在英国遭神经毒剂中毒一案的反击措施。在3月15日举行的外交部例行记者会上，外交部发言人陆慷表示，希望有关各方能够通过对话沟通妥善解决分歧。

在当天下午举行的例行发布会上，有来自俄罗斯的记者问道，中方是否认为俄英之间的对峙关系会影响到两国在联合国安理会一些热点问题上的合作？对此，发言人陆慷表示，注意到两国在这一问题上的相关表态，希望有关各方都能够以事实为依据，从事情本身的是非曲直出发，严格遵循联合国宪章的相关宗旨和原则，在相互尊重，平等协商的基础上，通过对话沟通妥善地解决有关分歧。

陆慷强调，俄罗斯和英国是世界上两个有影响的重要国家，特别是这两个国家也都是联合国安理会常任理事国。“从这点出发，我们更加希望这两个国家能够通过协商，妥善地解决当前的这一问题，毕竟安理会常任理事国之间保持沟通和合作确实是应该重视的。”

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