台县市选举年底开打 将关系蔡英文竞选地区领导人

原标题：台湾县市长选举年底开打：蔡英文不及格的政绩能否助国民党“枯木逢春”？

摘要：选举是蔡英文当局的一场“期中考试”，也是她能否在2020年获得民进党提名继续竞选地区领导人的重要指标。

2018年台湾地区“九合一”选举将于11月24日举行。“九合一”选举向来被认为是地区领导人选举的“前哨战”和“晴雨表”。四年前举行的“九合一”选举，当时执政的国民党遭遇惨败，岛内多个县市“蓝天变绿地”。两年后，国民党也沦为在野党。

蓝绿人选渐渐浮现

当前，民进党当局执政不力，国民党却依然并未走出低迷，在此背景下，此次选举的选情颇受关注。截至目前，国民党已经通过12个县市的提名，分别为苗栗县征召徐耀昌、南投县征召林明溱、“连江县”征召刘增应、彰化县提名王惠美、新竹市提名许明财、云林县提名张丽善、宜兰县提名林姿妙、台东县提名饶庆铃、花莲县提名徐榛蔚、基隆市提名谢立功、台中市提名卢秀燕、嘉义市提名黄敏惠。

在国民党目前已经征召或提名的12位县市长候选人中，除了徐耀昌、林明溱、刘增应、许明财、谢立功以外，剩下的7位都是女性候选人。另外，国民党基层近期还传出希望洪秀柱参选台北市长的消息，最近甚至还传出马英九夫人周美青不排除参选台北市长的可能性。女性候选人或将成为国民党征战“九合一”选举的主力。

在“六都”方面，除了已经通过提名的台中市以外，台北市预计将在本月中旬启动初选。目前，台北市呈现“多雄争霸”态势，国民党内部表态参选者众多。包括国民党籍前民意代表丁守中、行政机构前发言人郑丽文、陆委会前“副主委”张显耀、国民党籍前民意代表孙大千以及台北市民意代表钟小平。而此前呼声和民意都颇高的国民党籍民意代表蒋万安则已经宣布不选台北市长。

在新北和桃园，国民党已经展开了党内初选。由于现任新北市长朱立伦已经任期届满，无法继续连任。目前，表态参选新北市长的人选包括已宣布辞去新北市副市长的侯友宜、前台北县长周锡玮以及新北市前民意代表金介寿。初选结果将于本月25日揭晓；桃园市方面，国民党籍民意代表陈学圣、前民意代表杨丽环、桃园市民意代表鲁明哲都已经登记参选。而在选情一直相对较为艰难的台南市与高雄市，国民党目前仍然处于协调整合阶段。

再看民进党方面，去年年底，桃园市长郑文灿、台中市长林佳龙、彰化县长魏明谷、云林县长李进勇、屏东县长潘孟安、澎湖县长陈光复、基隆市长林右昌、新竹市长林智坚、嘉义市长涂醒哲就已经确定获得连任提名。

“六都”中，除了已经确定由现任市长竞选连任的桃园和台中，民进党预计将提名初选民调“压倒性胜出”的民意代表陈其迈、黄伟哲分别竞选高雄市长和台南市长。

至于新北市和台北市，不同于其他县市，民进党对“双北”市长采征召方式，不过至今仍未能决定人选。目前，民进党籍民意代表姚文智已经宣布参选台北市长；新北市方面，则不断有新消息冒出，甚至还传出征召赖清德或者苏贞昌参选的消息。

蔡英文当局“期中考试”

随着蓝绿两大主要政党多位参选人的逐渐确定，“九合一”选举也正式成为岛内舆论关注的焦点。在岛内舆论看来，“六都”中，高雄和台南很有可能将继续由民进党执政，国民党则将保住新北，柯文哲预计有希望连任台北市长，至于桃园和台中则仍存在变数。

综合来看，今年的“九合一”选举有如下看点：

首先是围绕台北市的“鏖战”。四年前，柯文哲凭借“政治素人”身份以及“白色力量”支持，再仰赖民进党礼让等多重因素，成功当选台北市长。任期内，虽然多项市政政策颇受质疑，不过在任期后期，他依靠“双城论坛”等逐渐赢回台北市民的支持。

根据不久前出炉的民调显示，在国民党推出丁守中，民进党推出姚文智的情况下，有47.6%民众支持柯文哲，25.2%支持丁守中，15.6%支持姚文智；在民进党和四年前一样不推参选人，54.7%支持柯文哲，31.1%支持丁守中。由此可见，柯文哲均获得连任的可能性较大。

其次，高雄选情成为关乎绿营基本盘是否稳固的重要指标。自从吴敦义1998年连任失利后，高雄一直由民进党执政。上一次“九合一”选举，陈菊以压倒性优势连任。但是在民进党长期执政下，高雄经济发展缓慢，面临巨额债务等问题突出。整体竞争力排名在“六都”中从之前的第二沦为倒数第二。另外，去年爆出的“庆富弊案”预计也将对民进党的高雄市选情带来负面影响。

不过，鉴于前两次选举，民进党籍候选人都领先国民党籍候选人五十多万张票。因此综合来看，民进党此次选举守住高雄的可能性较高。但是，如果民进党在绿营最大的基本盘高雄市的得票数出现大幅下降，将是绿营基本盘松动的“晴雨表”。

再次，选举的最终结果对于蓝绿双方的影响。对于国民党而言，今年的“九合一”选举将是检验国民党是否已经重整旗鼓的契机。在蔡英文当局支持度持续低迷的背景下，国民党如果未能取得较大胜利，只是小胜或者与民进党打了平手，实质上依然是输掉“九合一”选举；对于民进党而言，在四年前取得压倒性胜利，打破了“绿营不过浊水溪”这一岛内长期的蓝绿实力格局，如果稳住了当前的执政县市，实质上也算是另一种压倒性胜利。

最后，选举也是蔡英文当局的一场“期中考试”，也是她能否在2020年获得民进党提名继续竞选地区领导人的重要指标。如果民进党在这一次选举中遭遇挫折，按照之前的惯例，蔡英文势必要辞去民进党党主席一职，继而成为“跛脚鸭”领导人，遭到原本就对其不满的绿营内部更多的挑战。届时，四面楚歌的蔡英文会否继续向深绿势力靠拢，甚至走出极端路线，也是值得继续观察的一点。

责任编辑：桂强