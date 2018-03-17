广州谋划2040年铁路枢纽建设：将有10个火车站

原标题：未来广州将有十大火车站

广州日报讯 （全媒体记者杜娟）近日，《2040广州市交通发展战略规划：全球城市定位下的广州铁路枢纽发展战略研究》开始招标，标志着广州开始谋划2040年的铁路枢纽建设，其中提出要在全球城市定位下对铁路枢纽的发展进行研究，同时结合国家“一带一路”发展倡议布局，研究国际化铁路运输在广州的实施路径。

广州要建国际综合交通枢纽

一直以来，广州都是重要的交通枢纽。2016年2月，《国务院关于广州市城市总体规划的批复》将广州的城市定位明确为“广东省省会、国家历史文化名城，我国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽”。

2016年3月，国家“十三五”规划纲要提出，建设北京、上海、广州等国际性综合交通枢纽。

2017年5月，中国铁路总公司、广东省人民政府联合批复了《广州铁路枢纽规划（2016-2030年）》，将广州枢纽定位为全国重要的、华南地区最大的铁路枢纽。

正在公示的《广州市城市总体规划（2017-2035）》草案中，就广州的城市性质其中一项是“国际综合交通枢纽”，铁路无疑是其中重要一部分。根据草案规划，未来广州将有十大火车站，分别是：广州站、广州东站、白云站（原棠溪站）、广州南站、广州北站、白云机场站、新塘站、增城站、庆盛站、南沙站（万顷沙）。

广州谋划应对策略

广州铁路枢纽发展战略对于支撑广州枢纽型网络城市建设，发挥广州国家重要中心城市的作用，支撑未来广州全球城市打造，落实国家铁路主枢纽定位，推动粤港澳大湾区发展以及更大范围经济发展具有重要战略意义，招标公告中对未来广州铁路枢纽的规划提出了三大原则——

国际性原则。对标分析全球铁路发展先进城市、城市群铁路发展的案例，为广州铁路枢纽对外通道发展战略提供经验借鉴。

前瞻性原则。既要考虑当前存在的问题，也要兼顾今后的发展需要（发挥高铁优势等），为今后长远发展建设留足余地。

适应性原则。结合广州及粤港澳大湾区乃至全国、全球铁路发展现状和实际需求，提出适应广州自身特点的铁路发展战略、对策和任务，达到与综合交通运输体系相适应。

此外，需分析铁路枢纽国际化运输的发展趋势，结合国家“一带一路”发展倡议布局，研究国际化铁路运输在广州的实施路径，并提出广州铁路枢纽国际货物运输的应对策略，以及融入国家层面国际化运输规划的相关路径。

责任编辑：桂强