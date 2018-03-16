原标题：周边 | 与中国针锋相对，日本和这个国家“牵手”了

日媒称，3月14日，日本首相安倍晋三在首相官邸与斯里兰卡总统西里塞纳举行会谈，双方就在海洋安全领域加强合作达成一致，并就推动安倍倡导的实现亚非地区和平与发展的“自由开放的印度太平洋战略”、支援斯里兰卡港口与公路等基础设施建设达成协议。双方在会谈后，签署了在保健与医疗领域提供总额106亿日元（约合6.31亿元人民币）的日元贷款的备忘录。

▲《日本经济新闻》报道截图

据《日本经济新闻》网站3月15日报道，南亚岛国斯里兰卡是连接印度洋与太平洋的海上交通要冲。中国提出“一带一路”倡议，重视印度洋，正在确保在斯里兰卡重要港口的权益。日本在经济和海洋安全方面加强与斯里兰卡的合作，也有与在这一地区提升存在感的中国相对抗的意图。

安倍在会谈后的联合记者会上表示，“两国要携起手来，将印度太平洋地区打造成为各国带来和平与繁荣的国际公共财产”。西里塞纳则表示，“将在现有的伙伴关系的基础上，进一步加强两国关系”。

▲资料图片：2017年11月4日，中国-斯里兰卡物流与工业园办公室在斯里兰卡汉班托塔成立并举行揭牌仪式。

会谈中，双方确认日本在港口、公路和能源领域为斯里兰卡的基础设施建设提供支援。此外，双方还就促进防卫方面的交流进行了磋商。

双方将通过日元贷款，推动斯里兰卡国立医院的建设和导液管等医疗设备的引进。贷款还将用于培养医疗领域人才，促进当地民众健康水平提升。

▲3月14日，安倍与西里塞纳握手。（《日本经济新闻》网站）

西里塞纳在斯里兰卡推行与日本、印度、欧美的平衡外交。而前总统拉贾帕克萨正展开攻势试图恢复权力。日本希望通过加强经济关系等，从侧面为现政权的外交战略提供支持。

责任编辑：刘光博