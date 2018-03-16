首艘国产航母脚手架已拆完试航在即 建成仅用2年

原标题：直击|首艘国产航母脚手架拆除完毕试航在即，建成仅用2年

据央视网最新消息，国产航母脚手架已全部拆除，海试在即。

国产航母舰岛脚手架已经拆除完毕

首艘国产航母的最新照片显示，舰岛相控阵雷达安装完毕，脚手架已全部拆除。这表明航母的主要设备均已安装完毕，进行相应调试后即将进行海试。

舰岛相控阵雷达安装完毕

国产航母舰艏滑跃甲板处还有不少设备

作为中国航母工程中的重要环节，这艘航母建造的速度极快，仅用2年即完成建造。目前，该舰正在进行设备联调，施工人员用各种设备在甲板平台四周、舰岛及舰舷上全面作业，主机已经动车，系泊试验进入后期阶段。有望在2018年内完成试航，加入海军现役。

3月16日，辽宁大连，施工人员用各种设备在甲板平台四周、舰岛及舰舷上全面作业。

3月8日，全国人大代表，大连船舶重工集团有限公司党委书记、董事长，首艘国产航母工程现场总指挥刘征接受法制晚报专访时表示，中国国产航母工程量巨大，是极为复杂的系统性工程，跨行业、跨部门、跨地区，动员了全中国500多家单位、机构的力量，每天都有3000人至5000人在航母上工作。目前，国产航母各项工程进度正在按计划进行，在2018年会有更精彩的呈现。“从我们船厂的角度看，我可以很自信地讲，我们建造航母的技术、工艺管理的能力和水平，不逊色于世界上任何一个国家。”

注：本文图片均为 东方IC 图

责任编辑：张玉