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首艘国产航母脚手架已拆完试航在即 建成仅用2年

首艘国产航母脚手架已拆完试航在即 建成仅用2年
2018年03月16日 17:02 澎湃新闻
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　　原标题：直击|首艘国产航母脚手架拆除完毕试航在即，建成仅用2年

　　据央视网最新消息，国产航母脚手架已全部拆除，海试在即。

国产航母舰岛脚手架已经拆除完毕国产航母舰岛脚手架已经拆除完毕

　　首艘国产航母的最新照片显示，舰岛相控阵雷达安装完毕，脚手架已全部拆除。这表明航母的主要设备均已安装完毕，进行相应调试后即将进行海试。

舰岛相控阵雷达安装完毕舰岛相控阵雷达安装完毕
国产航母舰艏滑跃甲板处还有不少设备国产航母舰艏滑跃甲板处还有不少设备

　　作为中国航母工程中的重要环节，这艘航母建造的速度极快，仅用2年即完成建造。目前，该舰正在进行设备联调，施工人员用各种设备在甲板平台四周、舰岛及舰舷上全面作业，主机已经动车，系泊试验进入后期阶段。有望在2018年内完成试航，加入海军现役。

3月16日，辽宁大连，施工人员用各种设备在甲板平台四周、舰岛及舰舷上全面作业。3月16日，辽宁大连，施工人员用各种设备在甲板平台四周、舰岛及舰舷上全面作业。

　　3月8日，全国人大代表，大连船舶重工集团有限公司党委书记、董事长，首艘国产航母工程现场总指挥刘征接受法制晚报专访时表示，中国国产航母工程量巨大，是极为复杂的系统性工程，跨行业、跨部门、跨地区，动员了全中国500多家单位、机构的力量，每天都有3000人至5000人在航母上工作。目前，国产航母各项工程进度正在按计划进行，在2018年会有更精彩的呈现。“从我们船厂的角度看，我可以很自信地讲，我们建造航母的技术、工艺管理的能力和水平，不逊色于世界上任何一个国家。”

　　注：本文图片均为 东方IC 图

责任编辑：张玉

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