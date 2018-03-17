沃尔玛：商品标牌将台湾列为“国家”系员工疏忽

原标题 沃尔玛官微道歉：商品标牌将台湾列为“国家”系个别员工工作疏忽

[环球网报道]前段时间，包括万豪等部分外资品牌将中国台湾标注为国家的问题频发，引起广大网友愤慨。在这些品牌认识到错误并陆续道歉和改正后，有一个企业再次试探中国人的底线。

3月16日下午，网友@公益之星爆料，称在北京沃尔玛昌平东关店发现，竟有商品被标注“原产国台湾”。

沃尔玛中国官方微博16日晚上23时30分发表致歉声明，称事件起因系“当地该门店个别员工工作疏忽，将个别商品标牌上台湾列为‘国家’”，沃尔玛已经立刻责令门店立即纠正错误，并重申其一贯尊重并支持中国的主权及领土完整的立场。

声明如下：

沃尔玛一贯尊重并支持中国的主权及领土完整。对当地该门店个别员工由于工作疏忽，将个别商品标牌上台湾列为“国家”这一严重错误，我们表示由衷的歉意，并且已经立刻责令门店立即纠正错误。我们再次重申，我们绝不允许任何蓄意颠覆中国主权及领土完整的行为，我们也绝不会以任何形式鼓动这类行为。我们深刻意识到这次错误的严重性，对于所有信赖和信任我们的顾客以及所有人造成的感情伤害，我们再次深表歉意。

对于该事件我们将展开深入调查，严格审查门店标牌、标签的审核流程，加强员工培训以杜绝类似事件的发生。

沃尔玛深耕中国22年，并致力于在中国的长期发展，肩负社会责任感，与10万名中国员工一起通过更好的商品和服务，帮助人们生活得更美好。

责任编辑：张岩