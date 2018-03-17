代表建议虹膜信息纳入公民信息采集 提高安全级别

原标题：2018全国两会丨全国人大代表赵启三等：建议虹膜信息纳入公民信息采集
新京报快讯（记者沙雪良）虹膜信息能否纳入居民信息采集？十三届全国人大一次会议期间，来自河南代表团的赵启三等29位全国人大代表提出，建议在我国新一代社保卡、身份证、护照等系统纳入虹膜信息采集，并率先在特定省份、特定领域示范应用。
建设“数字中国”，运用大数据促进保障和改善民生，数字身份系统的安全水平也应提升。赵启三等代表认为，应推进数字身份系统与传统的身份证（社保卡、护照）结合，将虹膜、指纹和人脸等生物识别信息录入身份证（社保卡、护照）当中，形成身份证（社保卡、护照）、虹膜、指纹和人脸等多合一的身份识别系统，提高传统身份证件的安全级别。
“虹膜识别比人脸、指纹等办法更能保障数据安全。”赵启三等代表提出，人脸识别和指纹可以凭借3D可动头套、指纹套伪装，虹膜结构复杂，难以仿造盗取，且识别过程无需接触。目前，虹膜识别技术已大幅提高且广泛应用。在国家安全和公共管理领域，印度、墨西哥等国家已率先推行公民虹膜身份系统。近年来，全国各地已开办异地办理身份证业务，这为中国快速建设虹膜生物识别库提供了便利的基础条件。
赵启三等代表建议，在我国的新一代社保卡、身份证、护照等系统纳入虹膜信息采集，建立完善的虹膜数据采集系统和虹膜数据库。在特定省份和特定领域，比如公安、金融、社保、教育、扶贫、生存认证等进行先行先建的示范应用。此外，也要通过立法，确保虹膜等公民隐私数据的安全。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普签署“台湾旅行法”
- 【 军事 】 中国战机攻克高海拔难题 强化空中防御
- 【 财经 】 住建部部长：每天上班要看各地房价
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 起底黎明新欢：与李治廷曾传绯闻离过...
- 【 科技 】 乔布斯求职信被拍出17.4万美元高价
- 【 教育 】 双胞胎被英国名校录取 背后真相并不励...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有