代表建议虹膜信息纳入公民信息采集 提高安全级别

原标题：2018全国两会丨全国人大代表赵启三等：建议虹膜信息纳入公民信息采集

新京报快讯（记者沙雪良）虹膜信息能否纳入居民信息采集？十三届全国人大一次会议期间，来自河南代表团的赵启三等29位全国人大代表提出，建议在我国新一代社保卡、身份证、护照等系统纳入虹膜信息采集，并率先在特定省份、特定领域示范应用。

建设“数字中国”，运用大数据促进保障和改善民生，数字身份系统的安全水平也应提升。赵启三等代表认为，应推进数字身份系统与传统的身份证（社保卡、护照）结合，将虹膜、指纹和人脸等生物识别信息录入身份证（社保卡、护照）当中，形成身份证（社保卡、护照）、虹膜、指纹和人脸等多合一的身份识别系统，提高传统身份证件的安全级别。

“虹膜识别比人脸、指纹等办法更能保障数据安全。”赵启三等代表提出，人脸识别和指纹可以凭借3D可动头套、指纹套伪装，虹膜结构复杂，难以仿造盗取，且识别过程无需接触。目前，虹膜识别技术已大幅提高且广泛应用。在国家安全和公共管理领域，印度、墨西哥等国家已率先推行公民虹膜身份系统。近年来，全国各地已开办异地办理身份证业务，这为中国快速建设虹膜生物识别库提供了便利的基础条件。

赵启三等代表建议，在我国的新一代社保卡、身份证、护照等系统纳入虹膜信息采集，建立完善的虹膜数据采集系统和虹膜数据库。在特定省份和特定领域，比如公安、金融、社保、教育、扶贫、生存认证等进行先行先建的示范应用。此外，也要通过立法，确保虹膜等公民隐私数据的安全。

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责任编辑：张义凌