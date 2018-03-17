中国超5成网友有睡眠问题 北上广深等城市更严重

原标题：超5成网友有睡眠问题 工作压力大是“罪魁祸首”

新京报快讯（记者王卡拉）今日（3月17日），中国睡眠研究会发布《中国睡眠诊疗现状调查报告》及《2018中国互联网网民睡眠白皮书》。数据显示，5成网友承认有睡眠问题，工作压力大是影响睡眠质量的“罪魁祸首”。尤其在北上广深等一线城市，北京奋斗青年睡得最少。

中国睡眠研究会理事长韩芳指出，中国睡眠障碍患者约有五六千万人，而诊断的患者不足2%，治疗的现状更不容乐观。尽管中国互联网用户日常睡眠平均时长超过7小时，但仍有56%的用户认为自己有睡眠问题，包括多梦、持续浅眠、早上醒来头脑昏沉等。

北医六院睡眠医学科主任孙洪强指出，睡眠是人体生理现象之一，人生约有1/3时间是在睡眠中度过。在长期的生物进化过程中，睡眠是自然界的昼夜节律与人体的生物节律同步化的结果。长期缺乏睡眠会对人类认知功能造成影响，如反应速度降低、注意力不能集中、学习、记忆能力下降，判断、决策能力下降等，进而导致各种意外事故频发等。

人生活在自然界中，与之息息相关。人们的起卧休息只有与自然界阴阳消长的变化规律相适应，才能有益于健康。为此，中国睡眠研究会提倡，遵循自然规律和生物节律，听从脑内生物钟的指令，养成良好的作息规律，睡出健康的生活。

会上同期启动了世界睡眠日大型科普宣传活动，将围绕主题在全国范围内组织开展学术交流、科普讲座、义诊咨询等大型活动。

责任编辑：张建利