代表委员热议国务院机构改革:更好服务人民

原标题：更好服务人民 让人民更加满意

3月17日，十三届全国人大一次会议表决通过关于国务院机构改革方案的决定，批准了这个方案。代表委员认为，这次国务院机构改革范围广、力度大、触及深，是一场系统性、整体性、重构性变革，大大彰显了提高政府执行力、建设人民满意的服务型政府的坚定决心。

以人民为中心，加快服务型政府建设

代表委员认为，以人民为中心的发展思想贯穿这次国务院机构改革始终，能够有效促进政府找准自己的职责定位，真正实现向服务型政府的转变，把为民办事情、解难题即为人民服务作为根本宗旨，把让老百姓过上好日子作为一切工作的出发点和落脚点。

“一类事情由一个部门负责，而不是像以前一样，老百姓跑几个部门去办一件事，这一改革大大地便利了老百姓，体现了为民、利民、便民的原则。”中国财政科学研究院院长刘尚希委员表示，仅从此次部门名称的变化，就能看出改革背后折射的理念改变。比如组建国家卫生健康委员会，把健康一词纳入委员会的名称，展现的是医疗工作从以治病为中心向以人民健康为中心的转变，这是一个非常好的理念，也是一个巨大的变化。

宁夏银川市市长杨玉经代表表示，国务院机构改革从人民的根本利益出发，立足建立健全更加公平、更可持续的社会保障制度和公共服务体系，强化政府公共服务、社会管理职能，将更好地保障和改善民生、维护公共安全，充分体现了“让老百姓过上好日子”这个改革的根本价值取向。

黑龙江七台河市市长贾君代表说，改革将进一步推动政府部门为民谋利、为民办事、为民解忧、保障人民权益、倾听人民心声、接受人民监督。基层单位要坚持推进简政放权，坚决革除不合时宜的陈规旧制，持续减少行政审批管理事项，清理规范各种证明项目，全面实施市场准入负面清单，做到为群众解绊、为企业松绑、为市场腾位。“力求做到最简便的审批准入体系、最给力的资金扶持体系、最可得的融资支持体系、最实惠的要素支撑体系、最直接的沟通协调体系和最贴心的关爱服务体系，为推动高质量发展开辟广阔发展空间。”

“中国迎来近年来规模最大的政府机构改革，重新明确了机构的职责、角色和权力，以使它们运转得更加高效。”国务院机构改革方案甫一推出，立刻引来高度关注和赞誉。

坚持问题导向，切实转变政府职能

改革开放40年来，我国已进行了7次政府机构改革，而本次国务院机构改革力度之大，影响面之广，触及的利益关系之复杂，都十分少有。代表委员认为，面对新时代新任务提出的新要求和人民群众的新期盼，这次改革坚持问题导向，让国务院机构设置更加符合实际、更科学合理、更有效率，解决了很多过去想解决而没有解决的难题。

“这次改革的力度、广度和深度都是以前少有的，既是改革开放40年以来历次机构改革的延续、拓展和深化，更是新时代推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。”江西南昌市市长郭安代表认为，与党的十八大以来全面深化改革坚持的原则和方法一样，这次国务院机构改革坚持问题导向、立足优化机构设置和职能配置，实行大部制、大重组、大整合，特别是针对国务院机构设置和职能配置中的突出问题，坚持一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责，加强相关机构配合联动，有利于避免政出多门、责任不明、推诿扯皮。

广西玉林市市长韦韬代表认为，深化国务院机构改革，是进一步激发发展活力的迫切需要。实现高质量发展，要求构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制。这次推进国务院机构改革，减少微观管理事务和具体审批事项，对于进一步理顺政府与市场、政府与社会的关系，全面正确履行政府职能，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展具有十分重要的意义。

促进资源整合，提高政府执行力

代表委员认为，此次国务院机构改革，灵活运用加减法，有效实现了行政资源整合，能够切实提高政府执行力，符合我国新时代发展的实际需要，将为高质量发展提供良好环境，改革红利实实在在。

方案提出，将农业部的职责，以及国家发展和改革委员会、财政部、国土资源部、水利部的有关农业投资项目管理职责整合，组建农业农村部。

“农业农村部这个名字听着让人感觉亲切，作为长期从事农业科技工作和‘三农’工作的代表，我深感这项改革符合农业农村发展的规律。”四川畜牧科学研究院院长蒋小松代表说，农业、农村、农民，三者是不可分割、相互依存的，组建农业农村部，体现了统筹实施乡村振兴战略的要求，以事定责的方向明确，事业发展的要素完整，资源整合的逻辑清晰，管理职责的界定清楚。

长期关注涉农资金整合的刘尚希表示，组建农业农村部有利于从源头上实现涉农资金的整合，切实提升国家支农政策效果和支农资金使用效益，推动乡村振兴。“以前，这些部门都有专门的资金投入农业领域，虽然我们近几年开展了涉农资金整合，支持省、市、县级人民政府统筹安排各类功能互补、用途衔接的涉农资金，但仍未从根本上解决资金多头管理、交叉重复、使用分散的问题，此次改革能使这一现象大大改观，让老百姓更多获益。”刘尚希说。

“将省级和省级以下国税地税机构合并，既有利于降低纳税人的遵从成本，又能提高税务部门的工作效率。”刘尚希介绍，改革前，绝大多数企业都需要分别到国税、地税两家单位去办理涉税事项，无形中增加了企业负担，此次改革有利于减轻纳税人负担，合并后通过整合两个部门的征收、管理、稽查力量，也可以更好地堵住征管漏洞。

（本报记者吴秋余、李栋、朱磊、齐志明、孙超、柯仲甲、庞革平、刘佳华采写）

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责任编辑：初晓慧