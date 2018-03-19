中国自主研制盾构机出口孟加拉 成功打破国际垄断

原标题：出海记|中交天和自主研制盾构机出口孟加拉 成功打破国际垄断

参考消息网3月19日报道 台媒称，由大陆自主研发的出口海外最大直径盾构机（隧道掘进机、潜盾机），日前在中交天和机械设备制造公司组装制成，将用于大陆在海外最大的盾构公路隧道项目──孟加拉卡纳普里河底隧道工程。大陆盾构机设计研发能力已达到世界领先水平。

据台湾《旺报》3月16日报道，卡纳普里河底隧道总长3.5公里，其中盾构段长2450米，隧道最大覆土深度31米，以粉细砂地质为主，极易发生砂层液化、坍塌、排泥口堵塞等难题。中交天和工作人员对盾构机进行了针对性设计，采用适宜的刀盘防结泥饼设计、泥水系统分层逆洗技术、智能防沉降控制技术等多项自创技术。

报道称，中交天和人员表示，公司过去自主研制的开挖直径达15.03米，用于南京纬三路过江通道工程，是大陆唯一具有超大直径盾构机业绩的制造商，打破了国际垄断，多项技术国际领先。此次盾构机的刀盘直径达12.12米、长94米、重2200余吨，不但是大陆出口最大，也是南亚地区使用最大的直径盾构机。

报道称，在此次孟加拉隧道工程后，中交天和正在研制的直径13.19米泥水平衡盾构机，不久后将应用到东南亚首条高速铁路──印尼雅万高铁1号隧道工程，届时将再次刷新大陆出口海外超大直径盾构机纪录，并成为亚洲铁路建设中最大直径盾构机。

据参考消息网-出海记记者了解，此次出口海外最大直径盾构机将用于中国在海外最大的盾构公路隧道项目——孟加拉卡纳普里河底隧道工程。此次中交天和超大直径盾构走出国门，进入由发达国家垄断的海外超大直径盾构市场。

孟加拉国卡纳普里河底隧道工程是中孟印缅经济走廊的重要一环，对完善亚洲公路网，促进孟加拉国与周边国家的互联互通，推动孟加拉国国际化发展有着重要意义。

中交天和自主研发、中国出口海外最大直径盾构机下线。（图片来源：中交天和网站）

责任编辑：张冬