评论：新时代机构改革的鲜明政治方向

原标题：新时代机构改革的鲜明政治方向（评论员观察）

党的全面领导既是重要原则，又是内在要求，也是重要任务，成为统领党和国家机构改革全过程的政治主题

改革方向决定改革的性质和成败，机构改革尤其不能偏离正确政治方向。

这次国务院机构改革，涉及的部门之多，职能调整之大，影响面之广，触及的利益关系之复杂，都是空前的。但在这些大幅调整优化的背后，始终贯穿着一条主线，这就是坚持和加强党的全面领导。

不仅仅是国务院机构改革，党和国家机构的整个改革都贯穿了这一主线。党的十九届三中全会通过《深化党和国家机构改革方案》，党的全面领导既是重要原则，又是内在要求，也是重要任务，成为统领改革全过程的政治主题。坚持和加强党的全面领导，正是新时代机构改革的鲜明政治方向。

“治国犹如栽树，本根不摇则枝叶茂荣。”中国共产党的领导，正是治国理政的本根。这是从历史和实践得出的结论。从世界看，国际上的“乱”和中国的“治”形成鲜明对比，为何“风景这边独好”？从政党看，敢于像中国共产党这样以自我革命来推动伟大社会革命的，世界上还有多少？从现实看，从书写中国“最成功的脱贫故事”，到对世界经济增长贡献率超过30%，再到过去5年多来的历史性成就与变革，中国奇迹何以震撼世界？无论视野如何转换比较，统摄其间的关键都是中国共产党的领导。正如习近平总书记强调的，党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。

“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”，这一要求不是空洞的、抽象的。如果不能在各方面各环节落实和体现，其结果必然就是：在一些人那里，嘴上喊加强党的领导，背地里不要党的领导；在一些领域，党的机构设置和职能配置虚化、弱化现象较为突出；在一些工作中，党的组织不是发挥总揽全局、协调各方作用，而是被边缘化，甚至成为摆设。经验证明，一些地方改革发展出现这样那样的问题，一些领域工作推不开、局面打不开、矛盾问题成堆、群众反映强烈，归根到底都与党的领导空悬、党的力量削弱有关。

早在抗日战争时期，我们党明确“党领导一切”，统一领导根据地内的政治、经济、军事等各项工作，有力战胜了艰苦残酷的战争环境，有力克服了山头主义和分散主义倾向。今天，面对新时代新任务新要求，面对新征程上的风险和挑战，迫切需要从机构改革的顶层设计，到各项工作的具体推进，都坚持好党对一切工作的领导，确保党的领导全覆盖，确保党的领导更加坚强有力。无论是优化政府机构设置和职能配置，还是统筹党政军群机构改革，这次深化党和国家机构改革都始终贯穿党的领导这个政治主题，为的就是从机构职能上解决党对一切工作领导的体制机制问题，解决国家治理体系中党政军群机构职能关系问题。

把握坚持和加强党的全面领导这个改革的政治主题，有必要对党政关系问题做一点辨析。改革开放以后，党政分开问题曾引起热烈讨论，目的是解决效率不高、机构臃肿、人浮于事、作风拖拉等问题。但必须承认，对党政关系问题从理论到实践都有一个再认识再探索的过程。需要明确的是，无论党政关系如何调整，有一条是不变的，那就是坚持和完善党的领导。党政各有分工，但大前提是坚持党的领导，而且无论怎么分工，出发点和落脚点都是坚持和完善党的领导。离开这一条，在理论和实践上就容易跑偏。从这次国务院机构改革，到党和国家机构的整个改革，对一些领域设置过细、职能交叉重叠的党政机构进行整合，理顺党政机构关系，有利于增强党的领导力，提高政府执行力。

“办好中国的事情，关键在党”，历史和实践一再证明了这一命题的正确性。坚持把加强党对一切工作的领导贯穿机构改革各方面和全过程，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，新时代机构改革再出发，定能为实现党的十九大描绘的宏伟蓝图提供有力制度保障和组织支撑，抵达“潮平两岸阔，风正一帆悬”的佳境。

点击进入专题

责任编辑：张冬