“三北”防护林是雾霾帮凶？专家：毫无道理

原标题：“三北”防护林是雾霾帮凶？ 专家：假的！

[环球时报记者 白云怡]位于中国北方的“三北”防护林时常成为笼罩京津冀地区大范围雾霾的“背锅侠”，有传言称，是它挡住了吹散雾霾的大风，当去冬今春京津冀雾霾天气明显减少时，“三北”防护林又被传说遭到砍伐以保证北京“蓝天”。“三北”防护林真是北方雾霾的帮凶吗？《环球时报》记者19日采访了中国气象局环境气象中心主任张恒德以及全国政协委员、中国气象局遥感应用服务中心副主任张兴赢，他们均表示，这种说法“毫无道理”。

图为内蒙古额尔古纳市防护林秋季景色

图为内蒙古额尔古纳市防护林秋季景色

近几十年中国和北京地区平均气温变化图

“‘三北’防护林根本不可能‘偷走’北京的大风”，张恒德对《环球时报》记者介绍说，森林对于风力、风速的影响非常有限。“从水平范围来看，树林对风力的减弱作用极其有限，最多只能影响十公里左右；垂直方向也只能影响地面以上最多200米，而且越往高影响越小；从摩擦程度上来看，树林对风力的影响只有0.6‰左右，与比较稀疏的乡镇、郊区等影响差不多，几乎可以忽略不计。”张恒德说，离北京最近的“三北”防护林也要在200公里以外，冷空气在垂直方向的影响更是超过1500米以上，故而“三北”防护林“挡住了风”的说法完全站不住脚。

张恒德告诉《环球时报》记者，真正导致近年来中国北方风速有减小趋势的“罪魁祸首”是全球气候变暖。“由于温室效应引起地气系统吸收与发射的能量不平衡，从而导致气温上升。在这个过程中，陆地气温升高比海洋大，高纬地区升温比低纬地区大，导致冬季陆地与海洋之间的温差变小，高纬地区与低纬地区的温差也变小，进而造成空气流动减慢，就是我们说的‘风小了’。”张恒德说，这个趋势也会存在“正常波动”，比如2014年之后华北地区的平均风速又有所上升，“就好像是一个暖冬中也可能会有几天特别冷一样”，但这和“三北”防护林并没有关系。

张兴赢和张恒德都表示，2017年冬季中国北方雾霾显著好转的原因既有“人努力”，也有“天帮忙”。“一方面，各部门大气污染防治行动实施到位，有效控制了污染排放量；另一方面，2017年冬天大气污染扩散气象条件好，助推雾霾减少和空气质量改善。从模型统计来看，‘人努力’的贡献率占到70%，‘天帮忙’占30%左右。”

“综合来看，所谓砍掉‘三北’防护林以减少雾霾的说法完全没有科学道理”，张恒德强调说，“三北”防护林不仅可以有效减少春季华北地区的沙尘天气，也对PM2.5等污染物有一定吸附作用。“此前兰州大学资源环境学院教授马建民和他的科研团队曾经做过一个研究，与1982年相比，2010年‘三北’防护林工程对PM2.5的吸附和清除能力增加了30%。而自1999年到2010年间，该工程清除了华北PM2.5总量的0.9%。”而到2050年“三北”防护林工程真正建成时，对有机污染物的吸附和清除预计将继续增长。

张兴赢表示，要想继续减轻华北污染情况，彻底打赢这场“除霾”攻坚战，真正要做的还得“尊重科学”，依托卫星遥感监测等科技手段，做好重污染天气的监测、预报和评估，并在此基础上科学合理地对污染排放进行精准管控，使空气质量稳步持续地向好。

责任编辑：初晓慧