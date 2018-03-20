美国发起337调查 中国钢铁企业全部胜诉

原标题：中国钢铁行业应对美国337调查全部胜诉

经济日报-中国经济网北京3月20日讯（记者 周雷）3月20日，记者从中国钢铁工业协会获悉，中国钢铁行业应对美国337调查全部胜诉。中国钢铁工业协会负责人就此发表谈话强调，坚决反对贸易保护主义，坚决实现中国钢铁工业既大又强。

2018年3月19日，美国国际贸易委员会裁定，决定终止原告美国钢铁公司对中国钢铁的337反垄断调查，该委员会裁定，申请反垄断调查的原告需要具有反垄断损害，但原告不能证明其遭受了反垄断损害，不具有此诉的原告资格。至此，对中国钢铁的“337调查”宣告终止。中方在“337调查”中的反垄断、盗窃商业秘密、虚构原产地三个诉点全部胜诉。

对此，中国钢铁工业协会负责人发表谈话，对这一决定表示满意。

2016年4月26日，美国钢铁公司指控部分中国钢铁企业生产、销售的部分产品存在不公平贸易行为，要求美国国际贸易委员会（简称“ITC”）启动337调查，禁止被诉产品对美销售。2016年5月26日ITC公告，启动调查。

中国钢铁工业协会立刻发表声明，认为美国钢铁公司的337指控是无中生有，虚构事实，是对中国钢铁产品“双反”调查的升级，是为扼制中国钢铁产业而采取的极端措施，也是对世界钢铁正常贸易秩序的严重损害，对美国钢铁公司的337指控和愈演愈烈的贸易保护主义做法表示极大愤慨和坚决反对，并希望美国国际贸易委员会了解美国钢铁公司的动机，认真评估后果，尊重事实，公平公正，审慎、克制使用贸易限制措施。

中国钢铁企业对此无比激愤，一致表示坚决应对挑战，依法维护合法权益，坚决反对贸易保护主义。为此，中国钢铁工业协会立刻组织有关钢铁企业积极应对，聘请了国际上经验丰富的律师团队进行抗辩，经过20个月艰苦卓绝的努力，中国钢铁行业和钢铁企业在337调查中取得了反垄断、盗窃商业秘密、虚构原产地三个诉点的全部胜诉。

这位负责人表示，非常感谢全行业的团结奋斗，非常感谢律师团队的艰辛努力，非常感谢社会各界的关注和支持！美方多年来连续不断地制造中美钢铁贸易摩擦，最近又贸易保护主义升级，已经激起了国际上越来越多的反对声，中国钢铁行业坚决应对美方的挑战，坚决实现中国钢铁工业既大又强。

责任编辑：张义凌